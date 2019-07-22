Cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! İzleniyorsunuz

1 Yeni yapılan ortak çalışmada, ABD'li teknoloji devi Microsoft, Carnegie Mellon Üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi'nin imzası bulunuyor.

2 Araştırmacılar, datayı üçüncü taraflara yönlendiren izleme araçlarını ortaya çıkaran 'webXray' adlı aracı kullanan 22 bin 484 cinsel içerikli siteyi inceledi.

3 Cinsel içerikli sitelere girişleriniz 3. taraflara sızdırılıyor New York Post'un haberine göre; araştırma sonucu cinsel içerikli yayın yapan internet sitelerinde izlenme çok yaygın. Bu sayfaların yüzde 93'ü kullanıcı datasını üçüncü taraflara sızdırıyor.

4 Araştırmacılar, Google ve ona ait başkaca yayınların, dijital dünyanın en çok takip edilen cinsel içerikli sitelerinin yüzde 74'ünde izleyicisi bulunuyor.

5 Facebook'ta bu oran yüzde 10, Oracle şirketinde ise yüzde 24 olarak tespit edildi.