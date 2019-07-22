Son Dakika Haberleri: Cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! İzleniyorsunuz
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Cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! İzleniyorsunuz

1 saat önce

ABD'de yapılan bir araştırma cinsel içerikli sitelere giren kullanıcıların veri gizliği hakkında şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı.

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Yeni yapılan ortak çalışmada, ABD'li teknoloji devi Microsoft, Carnegie Mellon Üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi'nin imzası bulunuyor.
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Araştırmacılar, datayı üçüncü taraflara yönlendiren izleme araçlarını ortaya çıkaran 'webXray' adlı aracı kullanan 22 bin 484 cinsel içerikli siteyi inceledi.
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Cinsel içerikli sitelere girişleriniz 3. taraflara sızdırılıyor
Cinsel içerikli sitelere girişleriniz 3. taraflara sızdırılıyor
New York Post'un haberine göre; araştırma sonucu cinsel içerikli yayın yapan internet sitelerinde izlenme çok yaygın. Bu sayfaların yüzde 93'ü kullanıcı datasını üçüncü taraflara sızdırıyor.
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Araştırmacılar, Google ve ona ait başkaca yayınların, dijital dünyanın en çok takip edilen cinsel içerikli sitelerinin yüzde 74'ünde izleyicisi bulunuyor.
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Facebook'ta bu oran yüzde 10, Oracle şirketinde ise yüzde 24 olarak tespit edildi.
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Tarayıcınız gizli modda çalışsa bile fark etmiyor!
Tarayıcınız gizli modda çalışsa bile fark etmiyor!
Çalışmaya göre; web tarayacınızı "gizli" modda açtığınızda bile bu data üçüncü taraflara aktarılıyor.


Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:00 
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YORUMLAR (10)
  • HAHA: ÇOK KORKTUK . SİTELERE BUNDAN SONRA GİRERKEN KONULU FİLMLER İZLEYELİM . EN AZINDAN İÇİNDE CİNSELLİK VARMIŞ HABERİM YOKTU DERİZ :) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ilkveson: Burcu bizim şirkette engelli sen nasıl izliyorsun bize yardımcı olurmusun 0 0 Yayından Kaldır
  • dev adam: izlese nolacakki yani, çokmu merak ediyorlarmış fantezi dünyamızı. çok merak ediyorlarsa gelsinler gösteririz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • İŞÇİ: 696 KHK LI İŞÇİLER HAKKI OLAN ENFLASYON FARKLARINI İSTİYOR.. İŞÇİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ DİYEN HÜKÜMETİMİZDEN ADIM ATMASINI BEKLİYORUZ.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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