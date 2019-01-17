Son Dakika Haberleri: Cinsel İlişki Adası'na Giden 16 Yaşındaki Gencin Son İsteği Şoke Etti

Cinsel İlişki Adası'na Giden 16 Yaşındaki Gencin Son İsteği Şoke Etti

46 dakika önce

Reşit olmamasına rağmen babasının kredi kartıyla Karayipler'deki cinsel ilişki adasına giden 16 yaşındaki gencin itirafı şoke etti.

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Aslen Şilili olan, şimdi New York'ta yaşayan Brian, babasının kredi kartıyla festivale başvurdu. Henüz reşit dahi olmayan 16 yaşındaki Brian, Karayipler'deki 'Cinsel İlişki Adası Festivali'ne giriş hakkı kazandı.
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Brian, adaya babasının kredi kartını kullanarak giriş yaptığını, kartın onay alması sonrası kendi yaşını kimsenin sorgulamadığını söyledi. Brian'ın Cinsel İlişki Adası itirafı ve son isteği ise herkesi şaşırttı.
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New York'ta yaşayan lise öğrencisi Brian, Cinsel İlişki Adası'ndaki festivale bilet kazandığında bakir olduğunu ve öncesinde hiç cinsel ilişkiye girmediğini söyledi. Karayipler'deki Cinsel İlişki Adası'na gittikten sonra hayatında ilk kez cinsel ilişkiye girdiğini, uyuşturucu ve alkol kullandığını da anlattı.
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"Adaya girince 2 kız seçmemi istediler. İki kız beni sarhoş etti ve hayatımda ilk kez cinsel ilişkiye girdim. Ben ne yapmam gerektiğini bilmiyordum ama kızlar benim yerime her şeyi yaptı. "
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Kızlardan birine aşık oldu
Kızlardan birine aşık oldu
Adada kendisiyle birlikte olan kızlardan birinin adının Andrea olduğunu ve ona aşık olduğunu söyleyen Brian, "Andrea'ya aşık oldum ve onunla evlenmek istiyorum" dedi. Brian lisedeki arkadaşlarına adada çekilen fotoğraflarını da göstereceğini söyledi.
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»      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:15 

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YORUMLAR (1)
  • Gubilay: Ne güzel, benim de yüksek limitli bir kredi kartim olsaydi da ben de gitseydim. Haftaya 47 yasina basiyorum hala bakirim Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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