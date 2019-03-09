Cinsel İlişki Bebeğine Benzemek İçin 2 Trilyonu Gözden Çıkardı!
1 saat önce
Las Vegas'da yaşayan Playboy güzeli Sybil Stallone, cinsel ilişki bebeğine benzemek için sayısız estetik operasyon geçirdi ve trilyonları gözden çıkardı.
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Playboy güzeli Sybil Stallone, cinsel ilişki robotlarıyla yarışmaya karar verdi. Canlı bir cinsel ilişki bebeğine dönüşmek için defalarca ameliyat masasına yattı.
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Canlı cinsel ilişki bebeğine dönüşmek için geçirdiği ameliyatlara 380.000 pound (2.691.255,48 Türk Lirası) yatırım yaptı.
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Stallone, yaklaşık 1.5 milyon Instagram takipçisi ile tanınmış bir playboy yıldızı.
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Sybil Stallone kendini "Esmer Barbie" olarak nitelendiriyor ve şu anda Las Vegas yakınlarındaki Sheri's Ranch'ta çalışıyor.
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Ameliyatlarından hiçbirine pişmanlık duymuyor ve hayranlarından gelen yanıtın son derece olumlu olduğunu söylüyor ama geçtiğimiz gün eski bir fotoğrafını paylaşan Stallone'un, bu değişimine şaşıran bir çok insan var.
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Stallone şunları söyledi: Kelimenin tam anlamıyla cinsel ilişki için inşa edilmişim. Modern sanal gerçeklik çağımızda, robotlarla eşsiz bir deneyim arıyorlar. Geçirdiğim operasyonlar sayesinde, insanı aşan bir şey teklif ediyorum, bir cinsel ilişki robotuyla veya diğer birçok kadınla elde edebilecekleri her şeyden daha iyi. Her iki dünyanın en iyisiyim. Ben yaşayan bir cinsel ilişki bebeğiyim.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:24
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