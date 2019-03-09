Cinsel İlişki Bebeğine Benzemek İçin 2 Trilyonu Gözden Çıkardı!

Ameliyatlarından hiçbirine pişmanlık duymuyor ve hayranlarından gelen yanıtın son derece olumlu olduğunu söylüyor ama geçtiğimiz gün eski bir fotoğrafını paylaşan Stallone'un, bu değişimine şaşıran bir çok insan var.

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Stallone şunları söyledi: Kelimenin tam anlamıyla cinsel ilişki için inşa edilmişim. Modern sanal gerçeklik çağımızda, robotlarla eşsiz bir deneyim arıyorlar. Geçirdiğim operasyonlar sayesinde, insanı aşan bir şey teklif ediyorum, bir cinsel ilişki robotuyla veya diğer birçok kadınla elde edebilecekleri her şeyden daha iyi. Her iki dünyanın en iyisiyim. Ben yaşayan bir cinsel ilişki bebeğiyim.