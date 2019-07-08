Son Dakika Haberleri: Genelevden kovulan genç, 2 erkeğin tecavüzüne uğradı
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Genelevden kovulan genç, 2 erkeğin tecavüzüne uğradı

3 saat önce

İspanya'nın Mayorka adasındaki büyük bir tatil beldesi olan Magaluf'ta tatil yapan İngiliz genç genelevden kovulduktan sonra iki adam tarafından tecavüze uğradı.

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Genelevden kovuldu, tecavüze uğradı!
Genelevden kovuldu, tecavüze uğradı!
Tatil için İspanya'nın Mayorka adasındaki büyük bir tatil beldesi olan Magaluf'a giden 19 yaşındaki İngiliz genç, polise Magaluf'taki bir genelevden kovulduktan sonra iki adam tarafından tecavüze uğradığını söyledi.
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Striptiz vaadiyle gitti parası yok diye kovuldu
Striptiz vaadiyle gitti parası yok diye kovuldu
Balear Adaları'ndaki en çok satan gazetesi Ultima Hora, olayın dün sabah 5.30 civarında gerçekleştiğini söyledi. 19 yaşındaki genç, striptiz vaadi üzerine geneleve gitti ama parası yok diye bodyguardlar tarafından atıldı.
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2 adam tarafından sıkıştırılıp, tecavüze uğramış!
2 adam tarafından sıkıştırılıp, tecavüze uğramış!
İngiliz genç, genelevden atıldıktan sonra ise iki adam tarafından arka sokakta sıkıştırıldı ve tecavüze uğradı. İngiliz genç rahatsızlanınca Mayorka'nın başkenti Palma'daki Espases Hastanesi'ne gitti ve gittiği hastanede tecavüze uğradığı ortaya çıktı.
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Korkudan şikayetçi olamadı!
Korkudan şikayetçi olamadı!
Polis memurları gencin yanına geldi ve onunla konuştular, ancak genç suçlamada bulunmak istemediğini söyledi. 19 yaşındaki genç gittiği genelevin adını hatırlayamadığını ve şikayetçi olmaktan korktuğunu ve tecavüzcüleri tarif edemeyeceğini söyledi.
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Dedektifler olayı kaydederken, olayın resmi bir şikayet veya iddia edildiği yerin nerede olduğunu teyit etmeden nasıl ilerleyebileceğini görmenin çok zor olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:43 
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