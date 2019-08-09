Son Dakika Haberleri: Cinsel ilişki itirafıyla çok konuşulan Aşk Adası yıldızı, kırmızı elbisesiyle yürek hoplattı!
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Cinsel ilişki itirafıyla çok konuşulan Aşk Adası yıldızı, kırmızı elbisesiyle yürek hoplattı!

1 saat önce

''Sevgilim varken cinsel ilişkiye doyamıyorum'' itirafıyla çok konuşulan Aşk Adası yıldızı Megan Barton Hanson, Londra'da düzenlenen bir davete katılırken görüntülendi. Davet için kırmızı kadife bir elbise tercih eden Hanson, iddialı elbisesinin altındaki yorgun görüntüsüyle dikkat çekti.

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Sık sık kameralar önünde cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen ve bir dönem İngiltere'nin en çok izlenen reality şovu olan Aşk Adası yıldızı Megan Barton Hanson, geçtiğimiz günlerde Londra'da bir davete katıldı.
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Davet için kırmızı kadife bir elbise tercih eden Hanson, derin göğüs dekoltesiyle paparazzilerin ilgi odağı oldu.
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25 yaşındaki güzel yıldızın, parti çıkışı oldukça yorgun olduğu gözlendi.
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Geçtiğimiz haftalarda final yapan Aşk Adası'yla sarsılmaz bir ün yakalayan Hanson, The Heat dergisine olay bir itirafta bulunmuştu.
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Sevgilisi olduğu dönemlerde cinsel isteğinde ciddi bir artış yaşadığını söyleyen yıldız, ''Yüksek bir cinsel isteğim oluyor ilişki içindeyken, günde birkaç kez ilişkiye girmek istiyorum, cinselliğe doyamıyorum" itirafıyla duyanları hayrete düşürmüştü.

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İngiliz yıldız, kadınların cinsel hayatlarını geliştirme konusunda bir elçi olduğunu da sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:09 
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