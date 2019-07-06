Cinsel ilişki partisinde ölen Şeyh'in cenazesinde dikkat çeken detay!

1 Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinin yöneticisi Dr. Sultan bin Muhammed El-Kasimi'nin başkent Londra'daki evinde hayatını kaybeden oğlu Şeyh Halid bin Sultan El-Kasimi son yolculuğuna uğurlandı.

2 Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin Londra'da yaşayan ve bir erkek giyim markasının sahibi olan oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi, Londra'daki evinde ölü olarak bulunmuştu.



3 Bir Şeyh oğlu olan El Kasımi'nin, cinsel ilişki partisinde ölmüş olma ihtimali gündeme bomba gibi düşerken, geçtiğimiz günlerde Kral Faysal Camii'nde Kasımi için cenaze töreni düzenlendi.



4 Birleşik Arap Emirlikleri'nin binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde, dikkat çeken bir detay vardı.

5 Şeyhin cenazesi, siyah bir tülle sarılıydı.

6 Cesedin siyah tülle sarılı olması, birçok kişi tarafından tuhaf karşılanırken, bunun bir cenaze geleneği olduğu bilgisi aktarıldı.

7 Pazartesi günü Londra'daki evinde ölü bulunan BAE Şeyhi Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi ile ilgili iddialar, gündemi kasıp kavurmaya devam ediyor.

8 Daily Mail'de yer alan habere göre, 39 yaşındaki Prens, evinde günler süren cinsel ilişki partileri veriyordu.

9 Ayrıca metamfetamin bağımlısı olduğu da söylenen şeyh için çalışanları şunları söyledi: ''Tavırları gerçekten dengesiz olurdu. Fakat genel olarak iyi bir adamdı, sert fakat adildi." dedi.



10 Bir diğer çalışan ise, Şeyh Halid'in uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri yüzünden günlerce uyumadığını, uyumadığında ise bir canavara dönüştüğünü öne sürdü.



11 Nedeni henüz netleşmeyen trajediye ilişkin herhangi bir gözaltı işlemi yapılmazken; Londra polisi, iddialar karşısında sessizliğini koruyor.



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