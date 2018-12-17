Cinsel İlişki Sahneleriyle Çok Konuşulan Muhafız'ın Leyla'sı Kimdir?

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ÇOK AĞLADIM AMA PES ETMEDİM

Turan daha önce verdiği bir röportajda en büyük hayalini gerçekleştirmek için Sinop'tan İstanbul'a gelişini şöyle anlatmıştı: "Sinop'ta doğup büyüdüm. Oyunculuk çocukluk hayalimdi gibi bir klişe söylemeyeceğim ama küçük yaşlardan beri ileride ne tür bir meslek yapmam gerektiğini çok iyi biliyordum.