Son Dakika Haberleri: Cinsel İlişki Sahneleriyle Çok Konuşulan Muhafız'ın Leyla'sı Kimdir?

Cinsel İlişki Sahneleriyle Çok Konuşulan Muhafız'ın Leyla'sı Kimdir?

1 gün önce

Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız'ın, Leyla karakterine can veren, sevişme sahneleriyle çok konuşulan ismi Ayça Ayşin Turan hakkında bilmeniz gereken her şey...

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Netflix'in ilk Türk dizisi 'Hakan Muhafız'da başrolde oynayan Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1995 tarihinde dünyaya geldi. Turan, 2011 yılında yayınlanmaya başlayan "Dinle Sevgili" dizisinde Gülfem rolüyle ünlendi. İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon Bölümü'nden okuyan Turan, oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda aldı.
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2011 yılında Dinle Sevgili dizisinde "Gülfem" rolüyle televizyona adım attı.
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2014 yılında Karagül dizisinde Ada Şanverdi karakterini canlandırdı.
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İlk sinema filmi, 2015'te Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaştığı Özcan Deniz imzalı "Sevimli Tehlike"dir. 26 yaşındaki genç oyuncu son olarak geçtiğimiz gün birinci bölümüyle ekranlarda olan "Meryem" dizisinde ilk başrolünü oynadı.
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2017'de Meryem adlı dizide ana karakter olan Meryem Akça'yı canlandırdı.
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ÇOK AĞLADIM AMA PES ETMEDİM
ÇOK AĞLADIM AMA PES ETMEDİM
Turan daha önce verdiği bir röportajda en büyük hayalini gerçekleştirmek için Sinop'tan İstanbul'a gelişini şöyle anlatmıştı: "Sinop'ta doğup büyüdüm. Oyunculuk çocukluk hayalimdi gibi bir klişe söylemeyeceğim ama küçük yaşlardan beri ileride ne tür bir meslek yapmam gerektiğini çok iyi biliyordum.
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Sanatla ilgilenecektim. Bu sayede İstanbul'a kalıcı olarak yerleştim. İstanbul'un kaosu başlarda beni korkuttu. Çok ağladım. Geri dönmeyi düşündüğüm zamanlar oldu ama pes etmedim. En büyük destekçim annemdi."
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Rol Aldığı Yapımlar; Karagül, Dinle Sevgili, Asi, Hayal ve Gerçek, Sonbahar, Affedilmeyen, Sevimli ve Tehlikeli, Altınsoylar
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»      Haber Yayın Tarihi : 17.12.2018 11:30 

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