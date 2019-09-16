Son Dakika Haberleri: Cinsel ilişki sırasında hafızanız silinebilir! İşte cinsel ilişki hakkında duyunca şaşkına döneceğiniz 9 bilgi
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Cinsel ilişki sırasında hafızanız silinebilir! İşte cinsel ilişki hakkında duyunca şaşkına döneceğiniz 9 bilgi

1 saat önce

Cinsel ilişki hakkında duyunca 'yok artık' dedirten 9 ilginç bilgiyi, Buzz Feed'den sizler için derledik.

1
Cinsel ilişki hafızanızı geçici olarak silebilir
Cinsel ilişki hafızanızı geçici olarak silebilir
2011 yılında yaşanan olayda bir kadın, kocasıyla ilişkiye girdikten sonra, son 24 saatte yaşadığı olayları hatırlamadı ve soluğu hastanede aldı.
2
Elma tüketimi cinsel yaşam kalitenizi artırır
Elma tüketimi cinsel yaşam kalitenizi artırır
731 kişinin katılımıyla gerçekleşen bir araştırmada elma yiyen ve yemeyen insanların cinsel hayatı incelendi. Araştırma sonucunda ise elma yiyenlerin cinsel hayatının, yemeyenlere oranla daha kaliteli olduğu ortaya çıktı.
3
18-29 yaş arası insanlar yılda ortalama 112 kez cinsel ilişkiye girer
18-29 yaş arası insanlar yılda ortalama 112 kez cinsel ilişkiye girer
Aynı çalışma; 30-39 yaşları arasında insanların yılda ortalama 86 kez, 40-49 yaşları arasında da yılda ortalama 69 kez seks yaptığını tespit etti. Çalışma 2002 yılında ABD tarafından yapıldı.
4
Cinsel ilişki sırasında tatmin olmak, sinüslerinizi temizler
Cinsel ilişki sırasında tatmin olmak, sinüslerinizi temizler
5
Kısa boylu erkekler daha çok cinsel ilişkiye girdiğini söyler
Kısa boylu erkekler daha çok cinsel ilişkiye girdiğini söyler
6
Ayağınız sıcak olduğunda daha kolay tatmin olursunuz
Ayağınız sıcak olduğunda daha kolay tatmin olursunuz
7
Obsesif Kompulsif Bozukluk hastaları için kullanılan bir tedavide, insanlar esnerken bile tatmin olabiliyor
Obsesif Kompulsif Bozukluk hastaları için kullanılan bir tedavide, insanlar esnerken bile tatmin olabiliyor
8
Bazı insanlar cansız nesnelere karşı arzu duyar. Bunun adı Agalmatophilia'dır
Bazı insanlar cansız nesnelere karşı arzu duyar. Bunun adı Agalmatophiliadır
9
Eşlerini aldatan erkeklerin cinsel ilişki sırasında kalp krizi geçirme ihtimali daha yüksek
Eşlerini aldatan erkeklerin cinsel ilişki sırasında kalp krizi geçirme ihtimali daha yüksek



Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:52 
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinsel ilişki sırasında hafızanız silinebilir! İşte cinsel ilişki hakkında duyunca şaşkına döneceğiniz 9 bilgi
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