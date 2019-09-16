Cinsel ilişki sırasında hafızanız silinebilir! İşte cinsel ilişki hakkında duyunca şaşkına döneceğiniz 9 bilgi

1 Cinsel ilişki hafızanızı geçici olarak silebilir 2011 yılında yaşanan olayda bir kadın, kocasıyla ilişkiye girdikten sonra, son 24 saatte yaşadığı olayları hatırlamadı ve soluğu hastanede aldı.

2 Elma tüketimi cinsel yaşam kalitenizi artırır 731 kişinin katılımıyla gerçekleşen bir araştırmada elma yiyen ve yemeyen insanların cinsel hayatı incelendi. Araştırma sonucunda ise elma yiyenlerin cinsel hayatının, yemeyenlere oranla daha kaliteli olduğu ortaya çıktı.

3 18-29 yaş arası insanlar yılda ortalama 112 kez cinsel ilişkiye girer Aynı çalışma; 30-39 yaşları arasında insanların yılda ortalama 86 kez, 40-49 yaşları arasında da yılda ortalama 69 kez seks yaptığını tespit etti. Çalışma 2002 yılında ABD tarafından yapıldı.

4 Cinsel ilişki sırasında tatmin olmak, sinüslerinizi temizler

5 Kısa boylu erkekler daha çok cinsel ilişkiye girdiğini söyler

6 Ayağınız sıcak olduğunda daha kolay tatmin olursunuz

7 Obsesif Kompulsif Bozukluk hastaları için kullanılan bir tedavide, insanlar esnerken bile tatmin olabiliyor

8 Bazı insanlar cansız nesnelere karşı arzu duyar. Bunun adı Agalmatophilia'dır