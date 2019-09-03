Son Dakika Haberleri: Cinsel ilişki skandalı patlamıştı! Terk edilen Rus güzelden Malezya kralına tehdit
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Cinsel ilişki skandalı patlamıştı! Terk edilen Rus güzelden Malezya kralına tehdit

4 saat önce

Rus güzel, doğum yaptıktan sonra kendisini boşayan Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed'i, evliliği hakkındaki gerçekleri açıklamakla tehdit etti.

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Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed, 2018'de Rus eski güzellik kraliçesi Oksana Voevodina ile evlendi. Kral, tepki çeken aşkı yüzünden tahttan bile feragat etmişti.
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Mayıs ayında doğum yapan Rus kraliçenin bebeğinin ise Kral'dan olmadığı dedikoduları gündeme geldi. Sonrasında ise cinsel ilişki skandalı patlak verdi.
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27 yaşındaki Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina'nın katıldığı televizyon programlarındaki cesur pozlarının Kralın tahtı bırakmasına yol açtığı düşünülüyordu. Oksana Voevodina'nın, evlilikten haftalar önce Rusya merkezli televizyon kanalı TNT'de yayınlanan komedi programına katıldığı ve programda bikinisi ile poz verdiği görüntüler ortaya çıkmıştı.
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Havuzda cinsel ilişki skandalı patlak vermişti!
Havuzda cinsel ilişki skandalı patlak vermişti!
11 kişinin lüks bir villada yaşadıklarını konu alan bir başka programda Ksenia-Nikol adlı yarışmacı, yarışmadaki bir diğer isim Elisey Polischuk ile oldukça yakınlaşmış ve havuzda cinsel ilişkiye girmişti. Bazı iddialara göre Ksenia-Nikol adlı yarışmacının gerçek kimliği Oksana'ydı ve yarışmaya katılan bir isim de bu kişinin Oksana olduğu yönünde açıklamalarda bulundu.
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Boşandı hatta ailesi, Malezya Kralı'na yeni gelin bile buldu!
Boşandı hatta ailesi, Malezya Kralına yeni gelin bile buldu!
Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed'in 70 yaşındaki annesi Tengku Anis Almarhum Tengku Abdul Hamid ve diğer Malezya sultanları, Krala tahtı bırakması için baskı uyguladı. Eski Malezya kralı ise evliliğine son verdi. Hatta ailesinin 5. Muhammed için yeni bir gelin bile seçti.
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Rus güzel atağa geçti!
Rus güzel atağa geçti!
Ayrılık hikayesinde son hamle ise Rus güzelinden geldi. Moskova'da bebeği Leon'la yaşayan Voyevodina'nın sosyal medya mesajıyla Kral'a resmne gözdağı verdi.
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Rus güzelin, Malezya Kralı 5. Muhammed'e, gözdağı verdiği o mesaj:
Rus güzelin, Malezya Kralı 5. Muhammede, gözdağı verdiği o mesaj:
Rus güzel mesajında, "Herkesin gerçekten bize ne olduğunu bilmek istediğini biliyorum. Belki, gerçeği söylersem kendimi daha iyi hissedeceğim... Fakat kimseyi incitmek istemiyorum." dedi.
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Nereden nereye!
Nereden nereye!
2015 yılında "Miss Moscow" seçilen Oksana Voevodina, geçen yıl haziran ayında Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed ile gizlice evlenmişti. Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed, Oksana Voevodina uğruna tahttan vazgeçmişti. Voevodina, da aşkı uğruna Müslüman olmuştu. Şimdi bu kareler tarih oldu. Oksana'nın dünyaya getirdiği Leon bebeğin tüm masraflarını ise 5. Muhammed karşılıyor.



Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 11:16 
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