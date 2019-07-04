'Cinsel ilişki videomu yayınlayacağım' demişti, banyo yaptığı suyu 30 dolara satışa çıkardı!

1 Belle Delphine, son dönemlerin fenomen cosplayer (kostümlü oyuncu) isimleri arasında yer alıyor. Cosplayer olarak adlandırılan kişiler çeşitli aksesuarlar ve kostümler kullanarak Anime ve Manga, Film, Oyun, Kitap ve Cosplay sanatçısının kendi yarattığı karakterleri taklit ederek kostüm ve performans sanatı icra ediyor.

2 Belle Delphine, Cosplayer kimliği ile tanınmasının yanı sıra 3,9 milyon takipçisiyle Instagram modeli ve sosyal medya fenomeni. Hatta birkaç hafta önce yaptığı "4 milyon takipçiye ulaşırsam, internete cinsel ilişki videomu yükleyeceğim." açıklamasıyla takipçilerini trolleyerek tanınırlığını artırmıştı.

3 Yabancı site kaynaklarına göre Net maaşı: 500 Bin Amerikan Doları.

4 Kendisine ''Gamer Girl'' lakabı takan Delphine, sosyal medya hesabından takipçilerine banyoda yaparken kullandığı suyu satışa çıkardığını söyledi.

5 Kulağa ne kadar kötü gelse de, ilginçtir ki bir alışveriş sitesinde satışı yapan banyo suyu kısa sürede tükendi.

6 Delphine, kavanozların üzerine, ''Kavanozdaki, benim banyo yaparken küvette oynadığım su. İçmek için değildir. Sadece duygusal amaçlar ile kullanılmalıdır." yazdırdı.

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