Cinsel İlişkiden Önce Bunu Sakın Yapmayın!
16 saat önce
New York'ta görevli ürolog David Kaufman, cinsel ilişki dolayısıyla bulaşıcı hastalığa yakalanmamak için önemli bir tavsiyede bulundu...
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New York'ta görevli ürolog David Kaufman cinsel ilişki öncesinde, cinsel hastalıkların bulaşmaması için önemli bir tavsiyede bulundu.
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New York'ta çalışan ürolog David Kaufman, "Kadınların yanlış anladığı bir şey var. Cinsel ilişkiye girmeden önce tuvalete gidilmesi gerektiği tavsiye edildi. Fakat bu aslında bulaşıcı hastalıkların yayılmasına sebep oluyor" dedi.
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Kaufman, cinsel ilişkiye girdikten sonra tuvalete gitmenin normal olduğunu söyledi ve cinsel ilişki öncesi bunun yapılmasının sakıncalı olduğunu dile getirerek, Yahoo News'a şu açıklamalarda bulundu:
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"Cinsel ilişki sırasında vajinadaki bakteriler idrar yoluna ulaşabilir. Eğer öncesinde idrar yapıldıysa bunu dışarı atacak bir sıvı kalmamış oluyor. Dolayısıyla bu bakteriler ciddi rahatsızlıklara ve büyük acılara sebep olan enfeksiyonlara sebep olabilir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:55
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