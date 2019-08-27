Cinsel ilişkiden önce bunu yapıyorsanız dikkat! Enfeksiyona yol açıyor
1 saat önce
New York'ta görevli ürolog David Kaufman, cinsel ilişki yoluyla bulaşıcı hastalığa yakalanmamak için önemli bir tavsiyede bulundu...
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New York'ta görevli ürolog David Kaufman cinsel ilişki öncesinde, kadınlar için çok önemli bir tavsiyede bulundu.
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New York'ta çalışan ürolog David Kaufman, "Kadınların yanlış anladığı bir şey var. Cinsel ilişkiye girmeden önce tuvalete gidilmesi gerektiği tavsiye edildi. Fakat bu aslında bulaşıcı hastalıkların yayılmasına sebep oluyor" dedi.
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Kaufman, cinsel ilişkiye girdikten sonra tuvalete gitmenin normal olduğunu söyledi ve cinsel ilişki öncesi bunun yapılmasının sakıncalı olduğunu dile getirerek, şu açıklamalarda bulundu:
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"Cinsel ilişki sırasında vajinadaki bakteriler idrar yoluna ulaşabilir. Eğer öncesinde idrar yapıldıysa bunu dışarı atacak bir sıvı kalmamış oluyor. Dolayısıyla bu bakteriler ciddi rahatsızlıklara ve büyük acılara sebep olan enfeksiyonlara sebep olabilir" dedi.
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27.8.2019 10:21:18. #1.11#
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