Cinsel ilişkiden önce bunu yapıyorsanız dikkat! Enfeksiyona yol açıyor

1 New York'ta görevli ürolog David Kaufman cinsel ilişki öncesinde, kadınlar için çok önemli bir tavsiyede bulundu.

2 New York'ta çalışan ürolog David Kaufman, "Kadınların yanlış anladığı bir şey var. Cinsel ilişkiye girmeden önce tuvalete gidilmesi gerektiği tavsiye edildi. Fakat bu aslında bulaşıcı hastalıkların yayılmasına sebep oluyor" dedi.

3 Kaufman, cinsel ilişkiye girdikten sonra tuvalete gitmenin normal olduğunu söyledi ve cinsel ilişki öncesi bunun yapılmasının sakıncalı olduğunu dile getirerek, şu açıklamalarda bulundu: