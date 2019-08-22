Kraliçe Elizabeth'in oğlu şimdi yandı! Cinsel istismar kanıtlandı

1 İngiltere kraliyet ailesinde yaşanan Epstein krizi derinleşiyor. Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile Kraliçe 2. Elizabeth'in ortanca oğlu Prens Andrew arasındaki bağlantıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

2 Cinsel istismar suçlamalarından tutuklanan hücresinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'un pilotu açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü.

3 Jeffrey Epstein'in özel pilotu konuştu gerçek ortaya çıktı! 10 Ağustos'ta hapishanedeki hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'in özel jet pilotu David Rogers, Prens Andrew'in Epstein ve 17 yaşındaki Virginia Roberts ile birlikte Virgin Adaları'na seyahat ettiklerini anlattı.

4 Mahkemede, "Uçakta herhangi bir uygunsuzluk yaşandığına şahit olmadığını" ifade eden 66 yaşındaki pilot Rogers, bugüne dek aralarında eski ABD Başkanı Bill Clinton, model Naomi Campbell ve Hollywood yıldızı Kevin Spacey gibi pek çok ismi taşıyan Epstein'in özel jetini birçok kez uçurduğunu söyledi. Prens Andrew'in birkaç kez Epstein'in jetiyle uçtuğunu belirten pilot, bunların iki tanesinin Virginia Adaları'na gerçekleştiğini aktardı.

5 En büyük kanıtlardan biri. Prens Andrew, elini; cinsel ilişki kölesi olarak kullanıldığını iddia eden Jeffrey Epstein'ın, beline dolamış..

6 York Dükü tarafından da cinsel ilişkiye zorlandım! Epstein'ın 'cinsel ilişki kölesi' olduğu söylenen Virginia Roberts, York Dükü tarafından da cinsel ilişkiye zorlandığını iddia etmişti.

7 Buckingham Sarayı ise, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak bunların "Tiksindirici" hareketler olduğunu açıklamıştı.