Cinsellik üzerine yapılan araştırmanın sonuçlarını görünce, neye uğradığınızı şaşıracaksınız!

1 Spor salonundayken biriyle sevişme ihtimaliniz daha fazla Psikolojik araştırmalara göre, spor salonunda yapılan egzersiz neticesinde yaşanan fizyolojik uyarılmalar, beynimizde cinsel uyarılmalardan tam olarak ayırt edilemiyor. Bu nedenle spor salonunda tanıştığınız biriyle sevişme ihtimaliniz bir hayli yükseliyor.

2 Erkekler, kırmızı renkli kadın kıyafetlerinden, diğer renklere kıyasla daha çok etkileniyor Uzmanlar bunun nedeninin, kadınların vücudunun cinsel uyarılma neticesinde pembe/kırmızı tonlarında bir renge bürünmesi olduğunu düşünüyor. Hatta bazı araştırmalar, kadınların cinsel açıdan en verimli oldukları ve en çekici hissettikleri günlerde, bilinçsiz olarak kırmızı kıyafet giydiklerini deneylerle ortaya koydu.

3 Cinsel ilişkiye girdikten sonra yaptığınız şeyler, cinsel performansınızı etkiliyor Uzmanlar, cinsel ilişki sonrasında sarılma ve genel olarak ten temasının önemli olduğunu düşünüyor.

4 Yaşınız 9 rakamıyla bitiyorsa, aldatmaya daha meyillisiniz Uzmanlar bunu, 19, 29, 39, 49 yaşlarına giren bireylerin, yeni bir 10 yıllık döneme girilmek üzere olunduğundan, geleceğin heyecanı ve geçmişin sıkkınlığının birleşmesiyle, yeni şeyler denemeye itmesine yoruyor.

5 'Grinin Elli Tonu' adlı kitabı okuduysanız ve sonrasında cinsellikten soğuduysanız, yalnız değilsiniz Nitekim çoğu kişi, kitabın kişinin cinsel dürtülerini harekete geçirdiğini tahmin etse de, Illinois Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kitap tam aksine cinsel isteği azaltıyor.



6 Erkekler kış mevsiminde kadınların vücudundan daha çok etkileniyor Araştırmacılar, bunun nedeninin kış mevsiminde kat kat giyilen elbiseler olduğunu düşünüyor. Üç dört kat elbisenin ardında duran bedenin, psikolojik olarak erkeğe ulaşılması daha güçmüş gibi geldiğini ve bunun da cinsel ilişki sırasında daha zevk veren bir etken olduğu iddia ediliyor.

7 Kadınların adet dönemleri sırasında çekici buldukları erkek tipi değişebiliyor Hatta genel olarak bu dönemlerde kadınların, daha erkeksi özelliklere (kaslı vücut, kalın ses) ilgi duydukları gözlemlenmiş.

8 Son 12 ayda cinsellik yaşadığınız kişi sayısı, cinsel ilişki sırasında ne kadar tutkulu olacağınızı belirliyor Social Cognitive and Affective Neuroscience dergisinde yayınlamış araştırmaya göre, son 12 ayda en fazla 1 kişiyle cinsel ilişkiye girmiş olan insanların, aynı süreçte en az iki farklı kişiyle cinsel ilişkiye girmiş insanlara kıyasla, daha az tutkulu seviştiği tespit edildi.

9 Alkollüyken karşı cinsi, daha çekici görmeye başlıyoruz Dahası, alkolün etkisi altındayken kendimizi de daha çekici olarak algılıyoruz ve bu nedenle daha cesur hareket ediyoruz.