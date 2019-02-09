Son Dakika Haberleri: Çıplak Ayakla Ağaca Tırmandığına Bakmayın! İşte Dünyanın En Gözde Damat Adayı: Prens Mateen

Çıplak Ayakla Ağaca Tırmandığına Bakmayın! İşte Dünyanın En Gözde Damat Adayı: Prens Mateen

2 saat önce

20 milyar dolarlık servete sahip Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın 10'uncu çocuğu 4'üncü oğlu Prens Mateen, genç kızların rüyalarını süslüyor.

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Bakmayın siz onun yalın ayak ağaçlara tırmandığına, beyefendi en iyi okullarda eğitim gördü, İngiltere Askeri Akademisi'nden Sınır Birlikleri Teğmeni unvanıyla mezun oldu.
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İşte karşınızda Sultan Hassanal Bolkiah'ın onuncu çocuğu ve dördüncü oğlu olan 27 yaşındaki Brunei Prensi Mateen.
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Mateen, 3 yıl ülkesi için askerlik yaptıktan sonra uyuşturucu satıcılarına karşı yürütülen operasyonlarda yer aldı.
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En son askeri RAF pilotu olarak nitelendirildi ve bir RAF Kanat Rozeti ile ödüllendirildi. Brunei Prensi Mateen Instagram'ın da popüler isimlerinden, 1 milyondan fazla takipçisi var.
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»      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:14 

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