Çıplak Ayakla Ağaca Tırmandığına Bakmayın! İşte Dünyanın En Gözde Damat Adayı: Prens Mateen

Bakmayın siz onun yalın ayak ağaçlara tırmandığına, beyefendi en iyi okullarda eğitim gördü, İngiltere Askeri Akademisi'nden Sınır Birlikleri Teğmeni unvanıyla mezun oldu.

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En son askeri RAF pilotu olarak nitelendirildi ve bir RAF Kanat Rozeti ile ödüllendirildi. Brunei Prensi Mateen Instagram'ın da popüler isimlerinden, 1 milyondan fazla takipçisi var.