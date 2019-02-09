Çıplak Ayakla Ağaca Tırmandığına Bakmayın! İşte Dünyanın En Gözde Damat Adayı: Prens Mateen
2 saat önce
20 milyar dolarlık servete sahip Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın 10'uncu çocuğu 4'üncü oğlu Prens Mateen, genç kızların rüyalarını süslüyor.
1
Bakmayın siz onun yalın ayak ağaçlara tırmandığına, beyefendi en iyi okullarda eğitim gördü, İngiltere Askeri Akademisi'nden Sınır Birlikleri Teğmeni unvanıyla mezun oldu.
2
İşte karşınızda Sultan Hassanal Bolkiah'ın onuncu çocuğu ve dördüncü oğlu olan 27 yaşındaki Brunei Prensi Mateen.
3
Mateen, 3 yıl ülkesi için askerlik yaptıktan sonra uyuşturucu satıcılarına karşı yürütülen operasyonlarda yer aldı.
4
En son askeri RAF pilotu olarak nitelendirildi ve bir RAF Kanat Rozeti ile ödüllendirildi. Brunei Prensi Mateen Instagram'ın da popüler isimlerinden, 1 milyondan fazla takipçisi var.
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:14
Diğer Galeriler
Ünlü Oyuncu, Cesur Pozlarıyla Instagram'ı Yıktı Geçti!
Banyoya Bile Sığamayan Genç Kadın, 116 Kilo Verdi
Nükhet Duru, Küvette Çıplak Poz Verdi! İşte, Ünlülerin Birbirinden İlginç Magazin Faciaları
Bir Metre 54 Santim Boyunda, 43 Kilo! Yaşını Duyan Kulaklarına İnanamıyor