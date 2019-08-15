Çıplak fotoğraflarını paylaşarak olay olmuştu, şimdi de +18'lik film sektörüne adım attı!

1 21 yaşındaki ABD'li oyuncu Bella Thorne, +18 filmleri yayınlayan bir site için senaryosunu kendi yazdığı bir film yönetti.

2 Söz konusu sitenin "Hayali Yönetmenleri" serisinde, konuk yönetmen olarak görev alan Thorne, kaleme aldığı senaryoda, iki sevgilinin ilişkisindeki kavgalar ve baskı kurma çabasından söz ediyor.

3 Thorne, geçtiğimiz aylarda kendisini tehdit eden hacker'lara meydan okuyarak, kendi çıplak fotoğraflarını Twitter hesabı üzerinden paylaşmıştı.



4 Thorne'un bu paylaşımı sosyal medyada olay olurken, genç oyuncunun çıplak fotoğraflarının altına düştüğü not da çok konuşuldu. Oldukça cesur pozlar veren genç yıldız, "Benim üzerimde hiçbir gücünüz yok. Sizden korkmuyorum. Bu olanları bir sonraki kitabımda yazacağım" diyerek kendisini tehdit eden bilgisayar korsanlarına mesaj gönderdi.

5 Thorne'un bu paylaşımına ilk tepki usta oyuncu Whoopi Goldberg'den geldi. 63 yaşındaki ABD'li oyuncu, katıldığı bir televizyon programında Bella Thorne'un bu paylaşımı için, ''Ünlüyseniz kaç yaşında olduğunuz umrumda değil. Çıplak fotoğraflarınızı çekmeyin. Bir kez o fotoğrafları çektiğinizde bulut sistemine kaydoluyor ve onu elde etmek isteyen hacker'lar için uygun hale geliyor. 2019 yılında hala bunu bilmiyorsanız üzgünüm.'' yorumunu yaptı.

6 Küçük yaşta Disney filmlerinde rol alarak şöhreti tadan Thorne, usta oyuncu Goldberg'e yine sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile yanıt verdi.

7 Thorne, "Sevgili Whoopi, seni uzun zamandır seviyordum ama dürüst olmak gerekirse sızdırılan fotoğraflarımla ilgili sözlerine kırıldım ve üzüldüm. Kızları fotoğraf çektikleri için suçlamak mı? Bu hastalıklı ve iğrenç bir düşünce..." yanıtını verdi.

8 Videoyu çektiği esnada gözyaşlarına boğulan Thorne sözlerine şöyle devam etti: ''Bir kadın olarak evimin etrafında gezerken, telefonumu kullanırken ya da başka bir şey yaparken korkmalı mıyım? Kadınlardan beklediğin bu mu? Cinselliklerinden korkmalılar mı? İstediğin bu mu? Ben bunu istemiyorum. Cesur fotoğraf çektiğim için beni kırdınız''

9 ''Jennifer Lawrence toplum tarafından tecavüze uğradığı için kırıldım. Çıplak fotoğrafları sızdırıldığı için intihar eden herkes için kırıldım. Açıkçası bu konudaki görüşünüz korkunç ve umarım genç kızlar hakkındaki görüşlerinizi değiştirirsiniz" dedi.

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