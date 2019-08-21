Çıplaklığı sanata dönüştürerek Instagram yasağını deldi!

1 Amerikalı sanatçı Leah, bedensel formlara bir ressam gibi dokunuşlarda bulunuyor. Instagram'da paylaştığı çıplak fotoğraflarının uygulamanın filtresine takılmaması için de bir yol bularak, görsellerde farklı materyaller kullanıyor.

2 Leah en dikkat çeken fotoğrafları hakkında, "Fotoğraf çekimleri yapıyordum ve kalçamın üzerine nesneler koymak ve onları fotoğraflamakla eğlenmeye başladım" dedi.

3 "Oyuncakların kalçamı bir manzara veya tiyatro setine çevirme şeklini beğendim.''

4 New York'ta yaşayan Leah, hayranlarının yarattığı imajı sevdiğini de söylüyor. Takipçilerinin yanı sıra annesinin de en büyük destekçisi olduğunu da belirtmeden edemiyor.

5 Erkek bakış açısıyla dijital sansürden kültüre, dijital kimliğe ve cinsiyete kadar pek çok çağdaş konuya karşı mücadele edip yorum yapan sanatçı, sayısız sergi açtı. Birçok gazete, TV ve yayın kuruluşunda da yer aldı.

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