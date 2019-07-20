Çirkin diye dalga geçiyorlardı şimdi bir bakan bir daha bakıyor!

1 Okul yıllarında dikkat çekmeyen bir görüntüye sahip olduğunu belirten Celine Centino, kendisine çirkin dediklerini hep dalga konusu olduğunu söyledi.

2 Celine Centino, estetik operasyonlar sayesinde adeta imkansızı başardı.

3 Pamela Anderson hayranı olan 24 yaşındaki Centino, ünlü yıldıza benzemek için 4 yılda yaklaşık 267 bin lira harcadı

4 Kişinin özgüveni için estetik yaptırması ne kadar doğru olsa da psikolojisi bozulan genç kadın maalesef estetiğe doymuyor.

5 Centino'nun, okul arkadaşları şimdiki halini görse tanımayacağı kesin!

6 Centino, lise yıllarında kendisine çirkin dediklerini okulda dalga konusu olduğunu söyledi.



7 Kimi zaman okula gitmemek için hastalık bahanesi uydurduğunu, hakaretlerin neredeyse fiziksel şiddete kadar dayandığını kaydetti.



8 İnsanların eleştirileri yüzünden o dönem depresyona girdiğine dikkat çeken Celine Centiono, daha güzel görünebilmek için defalarca ameliyat olduğunu söyledi.

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