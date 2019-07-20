Çirkin diye dalga geçiyorlardı şimdi bir bakan bir daha bakıyor!

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Okul yıllarında dikkat çekmeyen bir görüntüye sahip olduğunu belirten Celine Centino, kendisine çirkin dediklerini hep dalga konusu olduğunu söyledi.
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Celine Centino, estetik operasyonlar sayesinde adeta imkansızı başardı.
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Pamela Anderson hayranı olan 24 yaşındaki Centino, ünlü yıldıza benzemek için 4 yılda yaklaşık 267 bin lira harcadı
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Kişinin özgüveni için estetik yaptırması ne kadar doğru olsa da psikolojisi bozulan genç kadın maalesef estetiğe doymuyor.
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Centino'nun, okul arkadaşları şimdiki halini görse tanımayacağı kesin!
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Centino, lise yıllarında kendisine çirkin dediklerini okulda dalga konusu olduğunu söyledi.
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Kimi zaman okula gitmemek için hastalık bahanesi uydurduğunu, hakaretlerin neredeyse fiziksel şiddete kadar dayandığını kaydetti.
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İnsanların eleştirileri yüzünden o dönem depresyona girdiğine dikkat çeken Celine Centiono, daha güzel görünebilmek için defalarca ameliyat olduğunu söyledi.