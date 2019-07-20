Son Dakika Haberleri: Çirkin diye dalga geçiyorlardı şimdi bir bakan bir daha bakıyor!
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Çirkin diye dalga geçiyorlardı şimdi bir bakan bir daha bakıyor!

43 dakika önce

Okul hayatı boyunca arkadaşları tarafından çirkin diye alay edilen 25 yaşındaki Celine Centino, estetiğe başvurdu. Estetik operasyonlarla adım adım kendini değiştiren Centino adeta bambaşka biri oldu...

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Okul yıllarında dikkat çekmeyen bir görüntüye sahip olduğunu belirten Celine Centino, kendisine çirkin dediklerini hep dalga konusu olduğunu söyledi.
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Celine Centino, estetik operasyonlar sayesinde adeta imkansızı başardı.
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Pamela Anderson hayranı olan 24 yaşındaki Centino, ünlü yıldıza benzemek için 4 yılda yaklaşık 267 bin lira harcadı
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Kişinin özgüveni için estetik yaptırması ne kadar doğru olsa da psikolojisi bozulan genç kadın maalesef estetiğe doymuyor.
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Centino'nun, okul arkadaşları şimdiki halini görse tanımayacağı kesin!
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Centino, lise yıllarında kendisine çirkin dediklerini okulda dalga konusu olduğunu söyledi.
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Kimi zaman okula gitmemek için hastalık bahanesi uydurduğunu, hakaretlerin neredeyse fiziksel şiddete kadar dayandığını kaydetti.
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İnsanların eleştirileri yüzünden o dönem depresyona girdiğine dikkat çeken Celine Centiono, daha güzel görünebilmek için defalarca ameliyat olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:06 
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