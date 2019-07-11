Son Dakika Haberleri: Cıvıl cıvıl duruşuna aldanmayın, dünyanın en tehlikeli yeri! İşte kuşbakışı çekilmiş 12 enfes fotoğraf
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Cıvıl cıvıl duruşuna aldanmayın, dünyanın en tehlikeli yeri! İşte kuşbakışı çekilmiş 12 enfes fotoğraf

1 gün önce

Yeryüzünün en ilgi çekici noktalarında çekilmiş bu inanılmaz fotoğraflarla dünya turu yapmaya hazır mısınız? İşte AGORA uygulamasının düzenlediği yarışmaya katılan en iyi 12 kuşbakışı fotoğraf...

1
Yellowstone yanardağı, Las Vegas, NV, ABD/ Fotoğrafçı: Henry Do
Yellowstone yanardağı, Las Vegas, NV, ABD/ Fotoğrafçı: Henry Do
2
Vietnam deniz balıkçılığı/ Fotoğrafçı: Phan Nguyên
Vietnam deniz balıkçılığı/ Fotoğrafçı: Phan Nguyên
3
Normandiya, Fransa'da Mont Saint Michel adası/ Fotoğrafçı: Cameron Aird
Normandiya, Fransada Mont Saint Michel adası/ Fotoğrafçı: Cameron Aird
4
Winter's road Langen, Almanya/ Fotoğrafçı: Anskar Lenzen
Winters road Langen, Almanya/ Fotoğrafçı: Anskar Lenzen
5
Endonezya'nın en büyük şelalesi Doğu Java, Endonezya/ Fotoğrafçı: Hugo Healy
Endonezyanın en büyük şelalesi Doğu Java, Endonezya/ Fotoğrafçı: Hugo Healy
6
Dublin, İrlanda dışında Baily deniz feneri/ Fotoğrafçı: Juan Pedro Sanchez
Dublin, İrlanda dışında Baily deniz feneri/ Fotoğrafçı: Juan Pedro Sanchez
7
Bandung City, Endonezya yakınlarındaki Cikubang tren köprüsü/ Fotoğrafçı: danieldahni
Bandung City, Endonezya yakınlarındaki Cikubang tren köprüsü/ Fotoğrafçı: danieldahni
8
Jakarta, Endonezya Trafik/ Fotoğrafçı: novian_alteluca
Jakarta, Endonezya Trafik/ Fotoğrafçı: novian_alteluca
9
Granollers, İspanya'da yüzen bahçeler/ Fotoğrafçı: Carles Alonso
Granollers, İspanyada yüzen bahçeler/ Fotoğrafçı: Carles Alonso
10
Bilbao, İspanya'da bir kasede bir patenci zaman atlamalı/ Fotoğrafçı: Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz
Bilbao, İspanyada bir kasede bir patenci zaman atlamalı/ Fotoğrafçı: Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz
11
Mandalay, Burma'da nehir kıyısında/ Fotoğrafçı: Phyu Aye Pwint
Mandalay, Burmada nehir kıyısında/ Fotoğrafçı: Phyu Aye Pwint
12
Dakka, Bangladeş'te ortak dua/ Fotoğrafçı: Azim Ronnie
Dakka, Bangladeşte ortak dua/ Fotoğrafçı: Azim Ronnie


Haber Yayın Tarihi: 11.07.2019 04:17 
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