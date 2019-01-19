Çocuklar Duymasın'ın Sekreter Yasemin'i Bakın Şimdi Ne Yapıyor!

1 Meriç Acemi'yi Türkiye Çocuklar Duymasın'ın ekrana geldiği ilk yıllarda sekreter Yasemin karakteriyle tanıdı. Meriç Acemi, o yıllarda Çocuklar Duymasın'da Vatan Şaşmaz'ın oynadığı Engin karakterine platonik aşık, patronu çapkın fıs fıs İsmail'den köşe bucak kaçan komik halleriyle izleyenlerin beğenisini kazandı.

2 Çocuklar Duymasın dizisinde Yasemin karakteriyle rol alan Meriç Acemi, şimdi kamera arkasında hünerlerini sergiliyor, senaristlik yapıyor.

3 Meriç Acemi, senarist kimliğiyle yıllardır başarılı projelere imza atıyor. Acemi'nin en çok bilinen projelerinden biri de Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun yıldızlarını parlatan Kiralık Aşk.

4 Erkenci Kuş dizisinin senaryosu ile yine farkını sergileyen Acemi, oyunculuktan daha çok senaristlikte başarılı olduğunu da sergilemiş oldu.

5 "1 Kadın 1 Erkek" dizisinden başlayarak "İntikam" gibi kült bir işe uzanan, oradan "Kiralık Aşk" gibi bir fenomen yaratıp "Ufak Tefek Cinayetler" gibi sezonun en çok konuşulan işlerinden birine imzasını atan Acemi, hikayesini yazdığı "Erkenci Kuş" ile ismini hala zirvede tutuyor.

6 Dizi setlerinden kopmayan Meriç Acemi yazdığı senaryo ve hikayelerle dizi sektörünün en çok aranan ve en çok kazanan kalemlerinden biri oldu.

7 Dizi sektörünün aranan ismi Acemi, özel hayatında ise seyahat etmeyi seven çocuklu bir anne.

8 Evli olan Meriç Acemi Ferzan adında bir erkek çocuğu annesi. Meriç Acemi Instagram sayfasından sık sık oğluyla birlikte fotoğraflarını paylaşıyor.

9 Meriç Acemi eşine olan aşkını Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla da duyurmayı seviyor. İşte eşine yazdığı bir Babalar Günü mesajı... "Anne olmak isterken, hep şunu düşündüm; çocuğuma ne verebilirim? Onun için bir şans olabilecek miyim... İtiraf edeyim kendimde pek bir şey bulamadım, SENDEN BAŞKA. Ferzan'ın şahane bir babası var ve işte bunun için çok şanslı! Ben de oğlum da senin ailen olmakla çok şanslıyız! Canım sevgilim, babalar günün kutlu olsun????"

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