Son Dakika Haberleri: Çocuklarınızı Momo'dan Koruyun! 5 Yaşındaki Çocuğun Beynini Yıkayıp Saçını Kestirdi

Çocuklarınızı Momo'dan Koruyun! 5 Yaşındaki Çocuğun Beynini Yıkayıp Saçını Kestirdi

1 saat önce

Geçen seneden beri çocukları intihara sürükleyen Momo, tekrar hortladı. Geçtiğimiz gün beynini yıkadığı 5 yaşındaki çocuk saçlarını kesti.

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Çocuk TV şovlarına ve oyunlarına sızan ürpertici Momo karakteri hakkında sosyal medyada ve haber programlarında yeni bir uyarı verildi.
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Beş yaşındaki bir kız çocuğu, internetteki küçük çocukları etkileyen Momo tarafından 'beyni yıkandıktan' sonra kendi saçını kesti. Küçük kızın annesi, Peppa Pig ve Fortnite gibi çevrimiçi TV programlarına ve oyunlara sızan ürpertici karakter tarafından hedef alındığı için harap oldu.
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Küçük kız, izlemekte olduğu bir YouTube videosunda Momo'nun ortaya çıktıktan sonra verdiği talimatlarını takip etti. Momo, çocukları isteklerini yerine getirme konusunda tehdit ediyor, eğer tamamlamazlarsa sonuçları olacağını söylüyor.
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Onu banyoda bulduğu anı anlatan annesi şöyle dedi: "Odanın ortasında yanında duran bir çift mutfak makasıyla duruyordu - her yerde saç vardı. "Güzel, sarı saçları başının her iki tarafında, kafa derisinin dibine kesilmişti. Gözyaşlarına boğuldum. "Momo yaptırdı, yapmazsam incitmekle tehdit etti. Uyurken de gözlerini açık tut" dedi.
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Ruhsal çöküntü yaşayan annesi: "Küçük kızımın bu hastalıklı oyun tarafından beyninin yıkandığını hissediyorum. Tanrıya şükür sadece saçını kesti, çok daha kötü olabilirdi." dedi.
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Yetkililer böyle bir durumla karşılaşmamak için dikkatli olmalarını, çocuklarında içe kapanıklık, sessizlik gibi şüpheli bir davranış görürlerse onlarla konuşmalarını istedi. Yüzlerce çocuğu intihar ve ölüme sürükleyen Momo'ya tüm dünyada savaş açıldı.

»      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:31 

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YORUMLAR (7)
  • leylanur: oyun değil bunlar cocuk bılgısayarda oynarken sıteden cıkıs yaptıgında ekrana mavı bır goruntu grlıyor cocuk bılgısayarı bozdugunu dusunurken panıklıyor ve ekrana bır dosya gelıyor cocuk bunu vırus programı sanarak tıklıyor ve o anda artık bılgısayrın kamerası aktıf ahale gelıyor daha sonra cocuk onların kendısını ızleyen doga ustu bır varlık oldugunu sanıyor ve korkup karsı taraftan ne talımat gelırse yapmaya başlıyor.atık sız dusunun ellerıne gecırdıklerı bu cocuklara neler yaptırabılırler Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • sıkıntılı: minecraft diye bir oyun var 10 yaşında oğlum var oynuyor 5 yaşında kızım da onunla birlikte izliyor orda da momo var sanırım geçen çocuk titreyerek sabaha kadar uyumadı momo momo diye bende sildim oyunu kesinlikle izin vermiyelim denetim ile izletelim... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Adınızı Yazın: bu momo nedir bilen anlatabilir mi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır sarı kırmızı: Mavi balina oyununun değişik bir versiyonu ikisini de gördüğünüz yerde kaçın 0 0 Yayından Kaldır yiğit: momo diye birşey yok kardeşim programla yapılan birşey millete kendisini incitecek şeyler yaptırıyor bu kadar tam adı ise scary momo 1 0 Yayından Kaldır
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