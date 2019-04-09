Son Dakika Haberleri: Çok Sert Kabuklu ve Çok Büyükse Dikkat! Sahte Olabilir

Çok Sert Kabuklu ve Çok Büyükse Dikkat! Sahte Olabilir

54 dakika önce

Günlük hayatta sıkça tükettiğimiz ürünlerinin sahtelerinin de yapıldığını biliyor muydunuz? İşte aklınızın ucuna dahi gelmeyecek 6 sahte besin...

1
Yumurta

Çin Sağlık Bakanlığı'na göre, sahte yumurtalar benzoik asit, sodyum aljinat ve daha birçok zararlı bileşen içerir. Bu nedenle, bir yumurtanın hemen hemen her kısmı sahte olabilir. Bu sorun çoğunlukla Asya ülkelerinde bulunsa da, yumurta alırken dikkatli olmalısınız.
2
Sahte yumurta satın almaktan nasıl kaçınılır?
Sahte yumurta satın almaktan nasıl kaçınılır?
Sahte yumurtaların çok sert kabukları vardır. Genellikle gerçek olanlardan çok daha büyüktürler. Eğer kabuk iyi görünüyorsa, yumurta sarısına dikkat edin. Çok sarıysa, yumurta sahte olabilir.
3
Bezelye
Bezelye
Yeşil bezelye göründüğü kadar basit değildir ve genellikle sahtedir. Sahte bezelye, soya fasulyesi, kar bezelye, renklendiriciler ve sodyum metabisülfit kombinasyonudur. Sodyum metabisülfit, birçok ülkede kanser ve 'metabolizma' sorunlarının gelişmesi riskinin yüksek olması nedeniyle yasaktır.
4
Sahte bezelye satın almaktan nasıl kaçınılır?
Sahte bezelye satın almaktan nasıl kaçınılır?
Bildiğiniz üreticilerden yeşil bezelye alın. Renk gerçek olamayacak kadar yeşilse, üründe bir miktar renklendirici olduğu anlamına gelir.
5
Elma
Elma
Şaşırtıcı bir şekilde, elmalar bile sahte olabilir. Gerçek olamayacak kadar iyi görünmelerini sağlayan kimyasallarla yetiştirilirler. Ayrıca raf ömrünü uzatmak için mumlanır, bu yüzden onları yemek sağlığınıza zararlıdır.
6
Sahte elma satın almaktan nasıl kaçınılır?
Sahte elma satın almaktan nasıl kaçınılır?
Çok parlak, çok yeşil ve çok yuvarlak görünen elmalar büyük olasılıkla sahtedir.
7
Hamburger eti
Hamburger eti
Hamburger eti artık sadece kıyılmış etten ibaret değil. 2016 yılında Impossible Foods şirketi nişasta, genetiği değiştirilmiş maya ve dokulu buğdaydan yapılmış bir et ortaya çıkardı. Bundan daha fazlası, burger eti genellikle soya ve diğer fasulyelerden yapılır ve gerçek etlerden çok daha iyi tadı vardır.
8
Sahte et satın almaktan nasıl kaçınılır?
Sahte et satın almaktan nasıl kaçınılır?
Cevap açık: burgerinizi kendiniz yapın ve fast-food yemekten kaçının.
9
Krem şanti
Krem şanti
Bazı üreticiler o kadar yeteneklidir ki, krema yapmak için kremaya ihtiyaç duymazlar. Evet süt içerir fakat sahte krem şantinin süt miktarı da oldukça azdır.
10
Sahte krem şanti satın almaktan nasıl kaçınılır?
Sahte krem şanti satın almaktan nasıl kaçınılır?
İçindekiler bitkisel yağ ve şeker içermemelidir.
11
Tarçın
Tarçın
Cassia, her yerde tarçın olarak satılan ünlü ucuz bir alternatiftir. Farklı bir kokusu vardır ve en önemlisi sağlığınız için tehlikelidir. (Migrene de neden olabilir)

12
Sahte tarçın satın almaktan nasıl kaçınılır?
Sahte tarçın satın almaktan nasıl kaçınılır?
Gerçek tarçını kırmak çok kolaydır.

»      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:15 

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