Çöp kokusunu alıp eve giren ayı, polis gelince duvarı yıkıp kaçtı!

ABD'nin Colorado eyaletinde başıboş gezinen bir ayı Fall River Road bölgesi yakınında bir rezidansa girdi. Polis olayın Cuma akşamı yaşandığını ve olay sırasında evin boş olduğu açıkladı. Memurun gelmesi üzerine, ayı duvarda bir delik açıp kaçtı.

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Estes Park kasabasında meydana gelen olayda yaralanan olmadı. Polis, ayının dikkatini muhtemelen çöp kokusunun çektiğini söyledi. Estes Park Emniyet Müdürlüğü, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, halka kendilerinin ve ayıların güvenliği için evlerinin ve arabalarının tüm kapı ve pencerelerini kapalı tutma çağrısında bulundu.