Son Dakika Haberleri: Çöp kokusunu alıp eve giren ayı, polis gelince duvarı yıkıp kaçtı!
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Çöp kokusunu alıp eve giren ayı, polis gelince duvarı yıkıp kaçtı!

1 saat önce

ABD'nin Colorado eyaletinde aç kalan ayı, girdiği eve polis memurunun gelmesi üzerine, evden duvarı yıkarak kaçtı.

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ABD'nin Colorado eyaletinde başıboş gezinen bir ayı Fall River Road bölgesi yakınında bir rezidansa girdi. Polis olayın Cuma akşamı yaşandığını ve olay sırasında evin boş olduğu açıkladı. Memurun gelmesi üzerine, ayı duvarda bir delik açıp kaçtı.
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Estes Park kasabasında meydana gelen olayda yaralanan olmadı. Polis, ayının dikkatini muhtemelen çöp kokusunun çektiğini söyledi. Estes Park Emniyet Müdürlüğü, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, halka kendilerinin ve ayıların güvenliği için evlerinin ve arabalarının tüm kapı ve pencerelerini kapalı tutma çağrısında bulundu.
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Colorado Park ve Vahşi Yaşam departmanı, 3 Ağustos'tan önceki 10 gün içerisinde ayıların Estes Park bölgesinde 35 araca ve 9 eve girdiğini kaydetti.


Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:01 
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