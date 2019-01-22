Çukur'un Son Bölümü Twitter'ın Diline Düştü
49 dakika önce
3 haftalık aranın ardından yeni bölümüyle ekrana gelen Çukur'un son bölümünde yaşananlar Twitter'ın diline düştü. Twitter'de TT listesinde bir numara olan Çukur'un yeni bölümüyle ilgili esprili tweetler ve capsler paylaşıldı.
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:54
Diğer Galeriler
Dünyanın En Genç Milyonerinin Mütevazı Hayatı, Görenleri Hayrete Düşürüyor!
Milyoner'e Damga Vuran An! Seyirciye Sordu Çoğunluk Yanlış Şıkkı Seçti
88 Yaşındaki Kadın, Paint Programındaki Kabiliyetiyle Instagram Fenomeni Oldu!
Hangi Ünlü Üniversite Mezunudur? İşte Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vuran Sorular