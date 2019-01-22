Son Dakika Haberleri: Çukur'un Son Bölümü Twitter'ın Diline Düştü

Çukur'un Son Bölümü Twitter'ın Diline Düştü

49 dakika önce

3 haftalık aranın ardından yeni bölümüyle ekrana gelen Çukur'un son bölümünde yaşananlar Twitter'ın diline düştü. Twitter'de TT listesinde bir numara olan Çukur'un yeni bölümüyle ilgili esprili tweetler ve capsler paylaşıldı.

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»      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:54 

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