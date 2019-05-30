Son Dakika Haberleri: Cuma mesajları 2019 - Anlamlı ve güzel Cuma mesajları
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Cuma mesajları 2019 - Anlamlı ve güzel Cuma mesajları

55 dakika önce

Müslümanlar için önemli bir yeri olan Cuma gününü uzaktaki sevdiklerinizle paylaşabilmek adına en şık Cuma mesajlarını derledik. Sosyal medyada ve telefonda yakınlarınıza gönderebileceğiniz resimli Cuma mesajları, hadisli Cuma mesajları galerimizde. İşte en anlamlı, kısa ve öz Cuma mesajları...

1
En Anlamlı Cuma Mesajları
En Anlamlı Cuma Mesajları
Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı cumalar.
2
Kısa ve Öz Cuma Mesajları
Kısa ve Öz Cuma Mesajları
Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.
3
2019 Cuma Mesajları
2019 Cuma Mesajları
Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı Cumalar inşallah.
4
En Yeni Cuma Mesajları
En Yeni Cuma Mesajları
Allah'ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…
5
Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cum'a 17, 18) Cumanız mübarek olsun.
6
Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl! Amin. Hayırlı Cumalar.
7
Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!
8
Allah'ım! Sen affedicisin, Kerim'sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.
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Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:33 
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