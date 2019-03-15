Cuma Namazında Camiye Dalıp, Çocuklar Dahil Onlarca Kişiyi Acımasızca Katletti!

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2 silahlı adam, içinde 200'e yakın kişinin bulunduğu Al Noor Camisi'nde ateş açıp, çocuklar da dahil olmak üzere 40'a yakın insanı öldürdü.
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Katliamcılar saldırı anını Facebook'ta paylaşmayı da ihmal etmedi. 17 dakikalık videoda gözüken kişinin Brenton Tarrant olduğu ortaya çıktı.
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Brenton Tarrant kimdir?
İskoç bir aileden gelen ve Avustralya'da doğan Brenton Tarrant isimli saldırganın 28 yaşında olduğu tahmin ediliyor.
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Katliam sonrası hesabı kapatıldı.
Bu arada katliamı yapan ve silahların görsellerini paylaşan Brenton Tarrant'ın, sosyal medya hesapları kapatıldı.
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Cuma namazı vaktinde camilerin içinde yüzlerce insan vardı.
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Yeni Zelanda polisi, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.
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Türkiye'nin Yeni Zelanda Büyükelçisi Ahmet Ergin, son dakika bilgisine göre, gözaltına alınanların sayısının biri kadın 4'e yükseldiğini duyurdu. Ancak şu an için toplam kaç saldırgan olduğu bilinmiyor.
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Görgü tanıkları, onlarca hızlı ateşli silah sesi duyduklarını söylüyor.
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Gözaltına alınan saldırganların araçlarında çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.
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Saldırıyı düzenleyenlerden birisi askeri kıyafetle Papanui Lisesi dışında tutuklandı.
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Şüphelilerden bir diğerinin gözaltına alındığını gösteren kare.
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Bangladeşli kriket takımı o zamanlar Hagley Park camisinin içindeydi.
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Caninin silahlarının üzerinde, daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimlerinin yer alması dikkat çekti.