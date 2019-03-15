Cuma Namazında Camiye Dalıp, Çocuklar Dahil Onlarca Kişiyi Acımasızca Katletti!

Bayram Ünlü:

Allah bu insanlık düşmanı kafirlerin belasını versin böyle yapmakla islama ve müslümanlara zarar verdiklerini zannediyorlar gafil kafirler bu yaptığınız eylemden dolayı aksine biz müslümanların saflarını dahada sıklaştıracak sizin gibi kafirlerden müslümanlar çok çektiler çekmeyede devam ediyorlar kahrolası dünya şimdilik yanınızda görülüyor ama unutmayın ki Allah ın da bir hesabı vardır sabırla bekliyoruz