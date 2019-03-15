Son Dakika Haberleri: Cuma Namazında Camiye Dalıp, Çocuklar Dahil Onlarca Kişiyi Acımasızca Katletti!

Cuma Namazında Camiye Dalıp, Çocuklar Dahil Onlarca Kişiyi Acımasızca Katletti!

1 saat önce

Yeni Zelenda'da Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu camide, çocuklarda dahil olmak üzere onlarca kişi can verdi.

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2 silahlı adam, içinde 200'e yakın kişinin bulunduğu Al Noor Camisi'nde ateş açıp, çocuklar da dahil olmak üzere 40'a yakın insanı öldürdü.
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Katliamcılar saldırı anını Facebook'ta paylaşmayı da ihmal etmedi. 17 dakikalık videoda gözüken kişinin Brenton Tarrant olduğu ortaya çıktı.
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Brenton Tarrant kimdir?
Brenton Tarrant kimdir?
İskoç bir aileden gelen ve Avustralya'da doğan Brenton Tarrant isimli saldırganın 28 yaşında olduğu tahmin ediliyor.
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Katliam sonrası hesabı kapatıldı.
Katliam sonrası hesabı kapatıldı.
Bu arada katliamı yapan ve silahların görsellerini paylaşan Brenton Tarrant'ın, sosyal medya hesapları kapatıldı.
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Cuma namazı vaktinde camilerin içinde yüzlerce insan vardı.
Cuma namazı vaktinde camilerin içinde yüzlerce insan vardı.
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Yeni Zelanda polisi, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.
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Türkiye'nin Yeni Zelanda Büyükelçisi Ahmet Ergin, son dakika bilgisine göre, gözaltına alınanların sayısının biri kadın 4'e yükseldiğini duyurdu. Ancak şu an için toplam kaç saldırgan olduğu bilinmiyor.
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Görgü tanıkları, onlarca hızlı ateşli silah sesi duyduklarını söylüyor.
Görgü tanıkları, onlarca hızlı ateşli silah sesi duyduklarını söylüyor.
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Gözaltına alınan saldırganların araçlarında çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.
Gözaltına alınan saldırganların araçlarında çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.
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Saldırıyı düzenleyenlerden birisi askeri kıyafetle Papanui Lisesi dışında tutuklandı.
Saldırıyı düzenleyenlerden birisi askeri kıyafetle Papanui Lisesi dışında tutuklandı.
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Şüphelilerden bir diğerinin gözaltına alındığını gösteren kare.
Şüphelilerden bir diğerinin gözaltına alındığını gösteren kare.
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Bangladeşli kriket takımı o zamanlar Hagley Park camisinin içindeydi.
Bangladeşli kriket takımı o zamanlar Hagley Park camisinin içindeydi.
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Caninin silahlarının üzerinde, daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimlerinin yer alması dikkat çekti.
Caninin silahlarının üzerinde, daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimlerinin yer alması dikkat çekti.
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»      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:00 

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YORUMLAR (18)
  • Bayram Ünlü: Allah bu insanlık düşmanı kafirlerin belasını versin böyle yapmakla islama ve müslümanlara zarar verdiklerini zannediyorlar gafil kafirler bu yaptığınız eylemden dolayı aksine biz müslümanların saflarını dahada sıklaştıracak sizin gibi kafirlerden müslümanlar çok çektiler çekmeyede devam ediyorlar kahrolası dünya şimdilik yanınızda görülüyor ama unutmayın ki Allah ın da bir hesabı vardır sabırla bekliyoruz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ahmet Yavuz: Müslümanlar Camilerde vurularak yok edilemez. Ancak şehit edilir. Ve Allah Şehitlerin yaşadığını, cennetle müjdelendiğini ayetiyle bildirdi. İblisin çocukları bunu göremez ve anlayamaz. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • ahmet aydın: Allah cc şehitlerimize rahmet eylesin küfür şirk inansızlık budur senin masum ve savunmasız anını gözetler uyanık olmalı Kur an ve Hadislerin yolundan gitmeli Hz Resulullah cc kutlu yolundan gitmeli bunlara inat dinimizi yaymalı ki böyle anarşistler türememeli inandıkları hiristyanlık ve yahudilik sahtedir uydurma papaz haham dinleri digerleride gercek olan islam ve islam birliğidirbiran evvel birlik kurulmalı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Yazık: Firavunun çocukları.Müslümanlar size ne yaptı.Görünen o ki teröristin en büyüğü sizsiniz.Özgürlük diyenlere bak.Kardeşlerimize Allahtan rahmetler diliyorum. Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
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