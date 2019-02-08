Son Dakika Haberleri: Cuma Namazından Sonra Bu Duayı Okuyanların Günahları Affoluyor!

Cuma Namazından Sonra Bu Duayı Okuyanların Günahları Affoluyor!

1 saat önce

Her mübarek gece ve günlerin çok özel duaları vardır bu günlerden bitanesi de Cuma günüdür. İşte Cuma günü okunacak dualar..

1
Cuma namazından sonra yüz defa 'Ya Gaffar' ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar. Cuma günü akşama doğru 'Yâ Veliyy' ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olur.
2
Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.
3
Cuma gecesi 1000 defa 'Yâ Muhsî' ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.
4
Cuma geceleri 100 defa 'Yâ Dârr' ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.
5
Cuma günü 1000 defa 'Yâ Vâlî' ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.
6
Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa 'Ya Basîr' ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.
7
Cuma Günü 'YA VELİYYÜ YA ALLAH' esmasını 1000 defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.
8
Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.
9
Cuma günü 'LA İLAHE İLLALAHÜ'L MELİKÜ'L HAKKU'L- MÜBİN' 200 defa zikreden Kişi Allah'tan ne isterse verilir.
10
Cuma günü 'La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdi ya zel celali vel ikram' bu dua ile dua eder ve Allah'dan isterse, Allah mutlaka duanıza karşılık verir.
11
10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa "Yâ Ganiyy, Yâ Muğni" ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.
12
Cuma günü akşam ezanına 45 dakika kala 'Ya Meliki Muktedir sin Allah'ım bana yardım et' ismini 100 defa tekrarlayıp sonrada dileğinizi dileyin, sıkıntınız gider, huzur ve rahata erersiniz.

»      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:48 

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