Cüneyt Özdemir'den Şeyma'yı kızdıran yorum! Kitabın gerçek satış rakamını duyurdu

1 Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde satışa sunulan 'Sadece Şeyma' kitabıyla ilgili yorumlar, gündemi kasıp kavurmaya devam ediyor.

2 Cüneyt Özdemir'in, "Kitap demeye dilim varmıyor" yorumu magazin dünyasında geniş yankı bulmuştu. Özdemir'in Subaşı'yı tiye aldığı anlar sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

3 Şeyma Subaşı'nın alay konusu olan kitabının 40 bin sattığı konuşulurken, Cüneyt Özdemir'den yeni bir hamle geldi.

4 Subaşı'nın her yerde gururla söz ettiği kitabı için Özdemir, kendi YouTube kanalında özel bir video yayınladı ve yayınladığı videonun adını, ''Şaka değil, Sadece Şeyma kitap analizi'' koydu.

5 Özdemir, kitabı tiye aldığı videoda, kitabın 40 bin satmadığını, gerçek rakamı Habertürk'ten bir gazetecinin ortaya çıkardığını söyledi.

6 Özdemir, 'Sadece Şeyma' kitabının 4 bin 500 adet satıldığını söyledi.

7 Ne olmuştu? Cüneyt Özdemir, çektiği bir videoda Şeyma Subaşı'nın kitabını sadece 45 dakikada bitirdiğini söyleyerek, "Kitap demeye insanın dili varmıyor. Sanki uzun bir röportaj, kitaba dönüştürülmüş bir deneyimden bahsediyoruz." yorumunu yapmıştı.

8 Şeyma Subaşı ise Cüneyt Özdemir'in bu paylaşımından sonra kızı ile yaptığı paylaşımda, "Melisa, annenin kitabı en çok satanlar listesine girmiş; bütün köşe yazarları ve spikerler sadece beni konuşuyormuş" demişti.



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