Son Dakika Haberleri: Cüneyt Özdemir'den Şeyma'yı kızdıran yorum! Kitabın gerçek satış rakamını duyurdu
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Cüneyt Özdemir'den Şeyma'yı kızdıran yorum! Kitabın gerçek satış rakamını duyurdu

1 saat önce

YouTube'daki videolarıyla adeta bir fenomene dönüşen Cüneyt Özdemir, Şeyma Subaşı'nın kendisinden söz ettiği ve geçtiğimiz günlerde satışa sunulan 'Sadece Şeyma' kitabının aslında kaç adet satıldığını duyurdu.

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Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde satışa sunulan 'Sadece Şeyma' kitabıyla ilgili yorumlar, gündemi kasıp kavurmaya devam ediyor.
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Cüneyt Özdemir'in, "Kitap demeye dilim varmıyor" yorumu magazin dünyasında geniş yankı bulmuştu. Özdemir'in Subaşı'yı tiye aldığı anlar sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.
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Şeyma Subaşı'nın alay konusu olan kitabının 40 bin sattığı konuşulurken, Cüneyt Özdemir'den yeni bir hamle geldi.
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Subaşı'nın her yerde gururla söz ettiği kitabı için Özdemir, kendi YouTube kanalında özel bir video yayınladı ve yayınladığı videonun adını, ''Şaka değil, Sadece Şeyma kitap analizi'' koydu.
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Özdemir, kitabı tiye aldığı videoda, kitabın 40 bin satmadığını, gerçek rakamı Habertürk'ten bir gazetecinin ortaya çıkardığını söyledi.
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Özdemir, 'Sadece Şeyma' kitabının 4 bin 500 adet satıldığını söyledi.
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Ne olmuştu?
Ne olmuştu?
Cüneyt Özdemir, çektiği bir videoda Şeyma Subaşı'nın kitabını sadece 45 dakikada bitirdiğini söyleyerek, "Kitap demeye insanın dili varmıyor. Sanki uzun bir röportaj, kitaba dönüştürülmüş bir deneyimden bahsediyoruz." yorumunu yapmıştı.
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Şeyma Subaşı ise Cüneyt Özdemir'in bu paylaşımından sonra kızı ile yaptığı paylaşımda, "Melisa, annenin kitabı en çok satanlar listesine girmiş; bütün köşe yazarları ve spikerler sadece beni konuşuyormuş" demişti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:43 
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