Çürümekte olan 110 yıllık ağacı mini kütüphaneye dönüştürdü!

1 Kâr Amacı Gütmeyen Organizasyon Little Free Library'nin araştırmasına göre, dünyanın dört bir yanında kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve kitap sevgisini aşılamak amacıyla 88 ülkede 75.000'den fazla kütüphane sağlandı. Bunlardan en ilgi çekici mini kütüphane, ABD'nin Idaho eyaletine bağlı Coeur d'Alene şehrinde 110 yıllık bir ağaca oyuldu.

2 Söz konusu kütüphaneyi ise kütüphaneci, sanatçı ve eski kitapçı olan dört çocuk annesi Sharalee Armitage Howard yaptı.

3 "Yıllarca büyük dalları kaldırıma ve sokağa düşürüyordu (rüzgarlı havalarda bile). Gerçekten birinin incinmesi konusunda endişeliydik. Sonunda oğlumuzun arabasına çarptı. " şeklinde ifade ettiği 110 yıllık pamuk ağacının kesmeye kıyamadı ve onu muazzam bir kütüphaneye dönüştürdü.

4 Cottonwood ağacının ortalama ömrü sadece 40-50 yıl ve bu durumda ağaç iki katından fazla yaşamış oldu.

5 Ağacın kütüphane olabilmesi için; güdük içten oyulmuş, bir çatı ile örtülmüş ve bugüne kadar gördüğümüz en güzel kütüphanelerden biri olabilmesi adına, gerçek ama masalsı görüntüsü için rahat iç ve dış aydınlatma ile döşenmiş.

6 Mini kütüphanesini Facebook'tan tanıtan Sharalee Armitage Howard'ın gönderimi ise 30 bin kez paylaşıldı.

7 İşte, Howard'ın masal diyarına yolculuk yaptıran 'Küçük Ağaç Kütüphane'si...

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