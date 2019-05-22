Son Dakika Haberleri: İsviçre Alpleri'nin Zirvesinde Ne Olduğunu Gören Şoke Oluyor!

İsviçre Alpleri'nin Zirvesinde Ne Olduğunu Gören Şoke Oluyor!

13 saat önce

İnsanın inanası gelmiyor ama İsviçre'de, 4 bin metre yükseklikte, dağın başında Solvay Hut isimli bir kulube bulunuyor.

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Solvay Kulübesi, İsviçre Alpleri'nin çok yüksek noktasında yer alıyor.
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10 kişi kapasiteli kulübe 4 bin 3 metre rakımlı Matterhorn (4478 metre) zirvesinden sadece 475 metre aşağıda bulunuyor.
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Bu noktaya ulaşmak için Alp disiplini yeteneklerinizi sınamanız gerekiyor.
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Kulübenin bu yükseklikte nasıl yapıldığı ise akıllara en çok gelen soru.
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Bu kulübe 1915 yılında yapıldı. Yapı malzemeleri hayvanların yardımı ile belli bir noktaya kadar taşındı. Ardından geçici bir teleferik sistemi kuruldu ve yukarı taşındı.
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1966 yılında restore edilen kulübe bugünkü halini aldı. Dağ geziniz kısa sürecekse Solvay Kulübesi'nde konaklamanız zor olabilir.
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Çünkü bu kulübe sadece acil durumlarda kullanılıyor. Dağcılar tırmanışları sırasında burada dinlenebiliyor ve yiyeceklerini saklayabiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 04:08 
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