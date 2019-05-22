İsviçre Alpleri'nin Zirvesinde Ne Olduğunu Gören Şoke Oluyor!

1 Solvay Kulübesi, İsviçre Alpleri'nin çok yüksek noktasında yer alıyor.

2 10 kişi kapasiteli kulübe 4 bin 3 metre rakımlı Matterhorn (4478 metre) zirvesinden sadece 475 metre aşağıda bulunuyor.

3 Bu noktaya ulaşmak için Alp disiplini yeteneklerinizi sınamanız gerekiyor.

4 Kulübenin bu yükseklikte nasıl yapıldığı ise akıllara en çok gelen soru.

5 Bu kulübe 1915 yılında yapıldı. Yapı malzemeleri hayvanların yardımı ile belli bir noktaya kadar taşındı. Ardından geçici bir teleferik sistemi kuruldu ve yukarı taşındı.

6 1966 yılında restore edilen kulübe bugünkü halini aldı. Dağ geziniz kısa sürecekse Solvay Kulübesi'nde konaklamanız zor olabilir.

7 Çünkü bu kulübe sadece acil durumlarda kullanılıyor. Dağcılar tırmanışları sırasında burada dinlenebiliyor ve yiyeceklerini saklayabiliyor.

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