Daha 4 Yaşında Ama Paraya Para Demiyor! İngiltere'nin YouTube Yıldızı Seçildi

1 Gabriella, 5 yaşındaki erkek kardeşi Alex ile birlikte 10 milyondan fazla abonesi olan Toys ve Little Gaby kanalının yıldızı.

2 3 yıl önce, 28 yaşındaki anneleri Sabine tarafından kurulan kanal , 'çocuklar için oyun oynama, çocuklar için zorluklar, çocuk oyuncakları ve diğer etkinliklerle oynama' adı altında videolar hazırlayarak milyonlarca insanı kendine hayran bıraktı.

3 Bugüne kadarki en popüler videoları ise, geçen yıl ağustos ayında yayınlanan küvette yüzme kıyafetleriyle çektikleri 'Çocuklara Yönelik Banyo Şarkısı'

4 İngiltere'nin kuzeyinde yaşayan çocukların, saçlarını ve yüzlerini yıkayıp, oyun oynadıkları, playback videosu 379 milyondan fazla izlendi.

5 Toys ve Little Gaby kanalının, CBeebies ve Carton Network kanallarından daha fazla abonesi bulunuyor.

6 Anne Gabriella, videolardan elde edilen kazançların bu yıl yaklaşık 1 milyon sterlin olduğu doğruladı, ancak bugüne kadarki toplam gelirlerini açıklamadı.

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