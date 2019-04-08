Daha 4 Yaşında Ama Paraya Para Demiyor! İngiltere'nin YouTube Yıldızı Seçildi
1 saat önce
4 yaşındaki Gabriella ve kardeşi Aleks'in oyun videolarının yer aldığı YouTube Kanalı, bir milyon sterlinden fazla yıllık kazancıyla şaşırtıyor.
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Gabriella, 5 yaşındaki erkek kardeşi Alex ile birlikte 10 milyondan fazla abonesi olan Toys ve Little Gaby kanalının yıldızı.
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3 yıl önce, 28 yaşındaki anneleri Sabine tarafından kurulan kanal , 'çocuklar için oyun oynama, çocuklar için zorluklar, çocuk oyuncakları ve diğer etkinliklerle oynama' adı altında videolar hazırlayarak milyonlarca insanı kendine hayran bıraktı.
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Bugüne kadarki en popüler videoları ise, geçen yıl ağustos ayında yayınlanan küvette yüzme kıyafetleriyle çektikleri 'Çocuklara Yönelik Banyo Şarkısı'
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İngiltere'nin kuzeyinde yaşayan çocukların, saçlarını ve yüzlerini yıkayıp, oyun oynadıkları, playback videosu 379 milyondan fazla izlendi.
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Toys ve Little Gaby kanalının, CBeebies ve Carton Network kanallarından daha fazla abonesi bulunuyor.
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Anne Gabriella, videolardan elde edilen kazançların bu yıl yaklaşık 1 milyon sterlin olduğu doğruladı, ancak bugüne kadarki toplam gelirlerini açıklamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:28
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