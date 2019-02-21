Daha Önce Birlikte Olduklarını Duyan Şaşıp Kalıyor! İşte Ünlülerin Medyatik Aşkları

1 Yeşim Ceren Bozoğlu - Sinan Çalışkanoğlu 8 yıl birlikte olduktan sonra 3 yıl da evli kalan çift, 2010 yılında boşandı.

2 Cem Yılmaz - Zeynep Tümerdem Sanat aleminin kahkaha makinası Cem Yılmaz ilk medyatik ilişkisini Zeynep Tümerdem ile yaşadı.Üç yıl boyunca bir dargın bir barışık ilerleyen aşk sonunda bitti. Aşk defterinde Sema Şimşek, Meltem Hakarar, Demet Şener, Selin Toktay gibi güzellerin yazılı olduğu Cem Yılmaz, son olarak Cansu Dere ile yollarını ayırdı. Ardından Ahu Yağtu ile dünyaevine giren ve Kemal adında bir oğlu olan ünlü şovmen bu ilişkisinde de mutluluğu bulamadı.

3 Okan Bayülgen - Zeyno Gönenç Şovmen Okan Bayülgen, magazin basınında yer eden ilk medyatik ilişkisini oyuncu Zeyno Gönenç ile yaşadı. Çift birlikteliklerini sürpriz bir kararla resmiyete dönüştürdü ve nikah masasına oturdu. Evliliklerinde, aradıklarını huzuru bulamayan ikili kısa sürede anlaşmalı olarak boşandı.

4 Emre Aşık - Aysun Kayacı Manken Aysun kayacı ilk medyatik aşkını futbolcu Emre Aşık ile yaşadı. Manken - futbolcu aşkının en güzel örneği olarak gösterilen çift, Aysun Kayacı'nın adının Fatih Aksoy ile aşk dedikodularına karışmasının ardından 7 yıllık ilişkilerini noktaladı. Ayrılığın ardından adı bir çok kişiyle anılan Aysun Kayacı son olarak Ozan Sevindik ile birlikte oldu. Bu ilişki de mutlu sona ulaşamadı. Ardında Kayacı, Efe adlı bir bankacıyla evlendi.

5 Demet Evgar - Sarp Levendoğlu Demet Evgar, 'Emret Komutanım' dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı Sarp Levendoğlu ile aşka yelken açmıştı. Birce Akalay'la yeni bir diziye başlamasıyla yeni bir aşk başladı, Demet Evgar'dan ayrıldı.

6 Esra Akkaya - Yetkin Dikinciler Esra Akkaya, 1999-2000 yılları arasında oyuncu Yetkin Dikinciler'le bir evlilik yaptı.

7 Mehmet Ali Alabora - Doğa Rutkay Tiyatrocu Aziz Rutkay'ın kızı Doğa Rutkay'ın kameralar önüne el ele çıktığı ilk sevgilisi Mehmet Ali Alabora'ydı. 4 yıl boyunca düzeyli bir ilişki yaşayan ve birbirlerini bir an olsun yalnız bırakmayan çift, basın kuruluşlarına gönderdikleri açıklama ile ayrıldıklarını duyurdu.

8 Melek Şahin - Necmi Yapıcı Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin ile ünlü oyuncu Necmi Yapıcı 1996-2001 yılları arası evliydiler.

9 Çağla Şıkel - Bozok Gören Emel Müftüoğlu'nun klibinde tanışan Bozok Gören ve Manken Çağla Şıkel'de ilk görüşte aşktan nasibini alanlardan. Henüz 20 yaşındayken aşk yaşamaya başlayan ikili geçen 2,5 yılın sonunda "aradaki saygının bitmesini" gerekçe göstererek yollarını ayırdı.

10 Mehmet Ali Erbil - Muhsine Kamiloğlu Mehmet Ali Erbil'in ilk medyatik aşkı Muhsine Kamiloğlu'ydu. Bu aşk öyle büyüktü ki,Erbil kısa sürede nikah masasına oturdu. Çiftin,bu evlilikten Sezin ismini verdiği bir kızı oldu. Fakat sihir bozuldu ve İkili şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Aynı yıl bir kez daha nikah masasına oturan çiftin bu denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı.

11 Burak Kut - Meltem Cumbul Şarkıcı Burak Kut ilk albümü "Benimle Oynama" sayesinde sadece şöhretin kapılarını aralamakla kalmadı, kendisini medyatik bir aşkın da içinde buldu. Burak Kut 1993 yılında, oyuncu Meltem Cumbul ile aşk yaşamaya başladı. Çift birlikte geçen 4 yılın ardından 1997 yılında ilişkilerini noktaladı.

12 Deniz Seki - Ömer Seval Şarkıcı Deniz Seki'nin ilk medyatik aşkı Ömer Seval ile olan birlikteliğiydi.