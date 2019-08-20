Daha tanıtımı dahi yapılmadı! İşte 286 bin TL'lik iPhone 11

1 ABD merkezli teknoloji devi Apple Eylül ayında iPhone 11 adını alması beklenen yeni iPhone modelini tanıtacak.

2 Apple henüz yeni iPhone modellerini tanıtmasa da merakla beklenen modelin lüks versiyonu yapıldı. Telefonlar için ince işçilik çıkararak onları özel taşlarla süsleyen aksesuar markası Caviar, iPhone 11 için düğmeye bastı ve şimdiden ön sipariş almaya başladı.

3 Neden bu kadar pahalı? Fiyatı ise 50 bin 670 dolar yani 286 bin TL! iPhone 11 Universe Diamond'ı bu kadar pahalı yapan ise gerçek göktaşı ve ay parçalarının yanı sıra bazı değerli taşları bünyesinde barındırması.

4 Üretici, uzay temasından ilham alan tasarım vizyonunu sunuyor.



5 Daha da ilginci bu modelden sadece bir adet üretilecek olması.

6 Kapanın elinde kalacağı söylenebilir.

7 Ancak şirketin 4800 dolar gibi daha uygun fiyatlarla sattığı özel iPhone modelleri de olacak.