Son Dakika Haberleri: Daha tanıtımı dahi yapılmadı! İşte 286 bin TL'lik iPhone 11
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Daha tanıtımı dahi yapılmadı! İşte 286 bin TL'lik iPhone 11

1 saat önce

Rus Caviar şirketi, henüz sunulmamış benzersiz bir iPhone 11 akıllı telefon serisi geliştirdi. Bedeli: 50 bin 670 dolar yani 286 bin TL!

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ABD merkezli teknoloji devi Apple Eylül ayında iPhone 11 adını alması beklenen yeni iPhone modelini tanıtacak.
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Apple henüz yeni iPhone modellerini tanıtmasa da merakla beklenen modelin lüks versiyonu yapıldı. Telefonlar için ince işçilik çıkararak onları özel taşlarla süsleyen aksesuar markası Caviar, iPhone 11 için düğmeye bastı ve şimdiden ön sipariş almaya başladı.
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Neden bu kadar pahalı?
Neden bu kadar pahalı?
Fiyatı ise 50 bin 670 dolar yani 286 bin TL! iPhone 11 Universe Diamond'ı bu kadar pahalı yapan ise gerçek göktaşı ve ay parçalarının yanı sıra bazı değerli taşları bünyesinde barındırması.
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Üretici, uzay temasından ilham alan tasarım vizyonunu sunuyor.
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Daha da ilginci bu modelden sadece bir adet üretilecek olması.
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Kapanın elinde kalacağı söylenebilir.
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Ancak şirketin 4800 dolar gibi daha uygun fiyatlarla sattığı özel iPhone modelleri de olacak.
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Peki neden böyle bir model üretiliyor?
Peki neden böyle bir model üretiliyor?
Bu model geçtiğimiz günlerde 50. yılı kutlanan, ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşu anısına hazırlanan Apollo 11.


Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:09 
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