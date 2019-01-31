Davala'nın '1 Gece Beraber Olduk' İtirafı Demet'i Şoke Etti! İşte Magazin Tarihine Damga Vuran Skandallar

1 Sevgili değiliz sadece 1 geceyi birlikte geçirdik! Bir dönem yeşil sahaların yıldızı olan Ümit Davala, şarkıcı Demet Akalın ile birkaç kez eğlence yerlerinde görüntülendi. Büyük olasılıkla alkol duvarını biraz aşmış olacak ki, muhabirin "Sevgili misiniz?" sorusuna "Sevgili değiliz, sadece bir geceyi birlikte geçirdik" diye yanıt verdi.

2 Aslında Ümit Davala'nın bu açıklamasının hiç tasvip edilecek bir yanı yok ama bu olay da zamanında epey bir gündem olmuştu. Ve işin ilginç yanı Ümit Davala bu açıklamayı, Demet Akalın az ötedeyken yapmıştı.

3 Kuşum Aydın'ın kuşu ötüyor! O dönem bir kanalda gündüz programı yapan Aydın'a, KRAL TV'nin VJ'leri katılıyor. Aydın VJ'lere bir anda bornozunu açıyor. Kuliste bulunan hınzır bir Televole muhabiri de yapıştırıyor bu haberi. Haberin devamında "Kuşum Aydın'ın kuşu ötüyor" başlığı da var.

4 Kadir İnanır, telefon mesajlarıyla taciz etti! Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, ilgiyle izlenen bir dizide başrol oynuyordu. Derman Bey adlı bu dizide Kadir İnanır'a aralarında Buket Saygı'nın da bulunduğu genç kuşak mankenler eşlik ediyordu. Başlarda her şey yolunda gidiyordu. Ta ki Buket Saygı'nın "Kadir İnanır beni cep telefonu mesajlarıyla taciz etti" iddiasına kadar. Kadir İnanır, mesajların taciz içermediğini tam tersine oyuncularını motive etmek için gönderildiğini ileri sürdü. Saygı'nın o dönemdeki sevgilisi olan şarkıcı Çelik de bu olaya karıştı. İnanır, Çelik'in kendisine küfrettiğini ileri sürünce zaten mahkemelik olan 'motivasyon mesajı' davası daha da içinden çıkılmaz bir hal aldı. Kadir İnanır'ın avukatı, Buket Saygı'nın defilede çekilen fotoğraflarını mahkemeye delil olarak sundu. Avukat "Saygı, Türk aile yapısına uygun olmayan giysiler giyiyor" deyince 'motivasyon davası' iyice cadı kazanına döndü. Motivasyon davası tam 6 yıl sürdü, İnanır 150 bin liralık tazminat ödemeye mahkum edildi.

5 Estetik burnuyla kameralara yakalanmamak için tuvalet camından kaçmaya çalıştı! Hande Ataizi, 1999 yılında Bodrum'da gece kulubünde alkolü fazla kaçırıp, mekanın tuvalet penceresinden çıkmaya çalışmıştı. Burnundan estetik operasyon geçirdiği için fotoğraflarının çekilmesini istemediğinden böyle bir yöntem izleyen Hande Ataizi tuvalet penceresine sıkışmıştı.

6 Eşini, başrol oyuncusuyla aldatırken yakalandı! Yönetmen Kudret Sabancı, eşi Esra Akkaya'yı, yönettiği 'Aliye' dizisinin başrol oyuncusu Sanem Çelik ile aldatmıştı.

7 Sanem Çelik ile bir çay bahçesinde araba içinde öpüşürken paparazzilere yakalanmalarının ardından Kudret Sabancı eşi Esra Akkaya'dan boşanmıştı.

8 Çorbacıda ilişkiye girdi iddiası ortalığı karıştırdı! Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın adı 'tuvalette aşk' skandalına karıştı. Bir çorbacının tuvaletinde seviştiği iddia edilmiş, görgü tanıkları Berna Arıcı ve Sibel Gökçe, içeriden gelen seslerin gerçek bir sevişme sesi olduğunu söylemişti. Olayın kahramanı Helin Avşar ise olayın tamamen hayal ürünü olduğunu söylemiş ve iddiada bulunanları mahkemeye vermişti.

9 Erkan Petekkaya sahilde bir kadınla fena basıldı Oyuncu Erkan Petekkaya, daha önce Kaya Çilingiroğlu'yla da kameralara yakalanan Sinem Erülgen ile gece vakti Emirgan İskelesi'nde görüntülendi.

10 Flaşlar patladığında 'suça teşebbüs' halindeydi. Erkan Petekkaya, iş öpüşme safhasında kaldığı için mi yoksa çocuğunun annesi olan eşine mahcup olacağı için mi bilinmez, çok sinirlenmiş ve gazetecilere saldırmıştı.

11 Oyuncu Tamer Karadağlı kuzeniyle kaldığı bir otel odasında birlikte oldukları genç kadın tarafından tuzağa düşürülmüştü. Burcu Mercan adlı kadın, yatak sahnelerini kameraya çektiği Abbas ve Tamer Karadağlı'ya şantaj yapıp 150 bin dolar istemişti. Tamer Karadağlı olayı doğrulayıp ''Keşke böyle şeyler yaşanmasaydı'' demişti.

12 Balkonda aşka geldiler! 7 yıl önce İstanbul'da evinin balkonunda Şahan Gökbakar ile öpüşürken görüntülenen Berrak Tüzünataç iki yıl sonra da Çeşme'de oyuncu Çağatay Ulusoy ile şezlongda öpüşürken görüntülenmişti.