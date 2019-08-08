Deli Yürek'in Kuşçu'suydu, yıllar içindeki değişimi şaşırttı!

1 İlk bölümü 1999 yılında yayınlanan ve yönetmenliğini Osman Sınav'ın üstlendiği Deli Yürek dizisi, bir dönem seyirciyi ekrana kilitleyen efsane yapımların başını çekiyordu.

2 Dizide, izleyiciyi düşünmeye iten ve yürekte ince bir sızı yaratan replikleriyle hatırladığımız Kuşçu, şimdilerde nasıl görünüyor dersiniz?

3 Hayatını tiyatroya adamış değerli sanatçılardan olan Emin Gürsoy, sanat uğruna görüntüsünü değiştirmekten çekinmiyor.



4 Deli Yürek'ten sonra izlediğimiz birçok yapımda karşımıza çıkan Gürsoy'un, aslında Deli Yürek'te kalbimize dokunan Kuşçu olduğunu çoğu zaman anlayamadık bile...

5 İşte Emin Gürsoy'un yıllar içindeki değişimi...

6 Emin Gürsoy, 12 Mayıs 1968'de Denizli'de dünyaya geldi.

7 Lise eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tiyatro eğitimi aldı.



8 Sırasıyla Antalya, Van ve İzmit Şehir Tiyatroları'nda görev aldı. Kamera karşısına ilk kez Deli Yürek isimli dizide canlandırdığı Kuşçu karakteri ile geçti.

9 2007 yılında, Genco isimli dizide Sefa karakterini canlandırdı.

10 2011'de Entelköy Efeköy'e Karşı isimli filmde, Aşırı Mustafa karakterine hayat verdi.

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Başarılı oyuncu Emin Gürsoy, son olarak 2018 yılında TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Kalk Gidelim" isimli dizide yer aldı. Gürsoy, dizide 'Sefer Zeytin' karakterini canlandırdı.





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