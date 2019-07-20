Deli Yürek'in Zeynep'i son görüntüsüyle hayrete düşürdü!

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1998 yılında Türkiye Güzeli seçilerek hayatımıza giren Zeynep Tokuş, ülkenin en güzel kızı olarak taç giydikten sonra oyunculuğa başladı.
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1999 yılında yönetmenliğini Osman Sınav'ın üstlendiği Deli Yürek dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Tokuş, başarılı oyunculuğunun yanı sıra doğal güzelliğiyle de adından söz ettirdi.
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Buzda Dans yarışmasındaki performansıyla dans yeteneğini de gözler önüne seren Tokuş, o dönem yarışmayı birinci olarak bitirmişti.
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Tokuş, boşanmayla son bulan iki evliliğin ardından 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yımaztürk ile dünyaevine girdi.
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Şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam süren Tokuş, oyunculuğu bıraktıktan sonra yoga eğitmenliğine başladı.
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Instagram'da epey aktif olan 3 çocuk annesi Zeynep Tokuş, düzgün fiziğiyle büyük beğeni topluyor.
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Şimdilerde 42 yaşında olan Tokuş'un eski güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş olması, hayranlarını şaşırttı. Bazı takipçileri, Tokuş'un yoga yaparken çekilmiş olan fotoğraflarına, ''Harikasınız, azminiz ve hikayenizle'' yazarken, kimi ise ''İmkansız mı? Sadece çalışmak mı?'' yorumunu yaptı.
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İşte güzel yıldızın takipçilerinden tam not alan o Instagram paylaşımları...