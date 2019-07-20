Deli Yürek'in Zeynep'i son görüntüsüyle hayrete düşürdü!

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Şimdilerde 42 yaşında olan Tokuş'un eski güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş olması, hayranlarını şaşırttı. Bazı takipçileri, Tokuş'un yoga yaparken çekilmiş olan fotoğraflarına, ''Harikasınız, azminiz ve hikayenizle'' yazarken, kimi ise ''İmkansız mı? Sadece çalışmak mı?'' yorumunu yaptı.