Son Dakika Haberleri: Deniz Kıyısına Vurdu! Vatandaş Kapmak İçin Yarıştı

Deniz Kıyısına Vurdu! Vatandaş Kapmak İçin Yarıştı

38 dakika önce

Zeetje fırtınası, dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri olan bayraklı MSC ZOE'da, yüklü olan konteynerlerin suya düşmesine sebep oldu. Hollanda sahil kenarında, televizyon, buzdolabı, çeşit çeşit ayakkabıyla karşılaşan aileler buldukları son model ürünleri toplayarak evlerine götürdü.

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Almanya'ya ait Borkum Adası'nda, MSC ZOE gemisinin üzerindeki konteynerlerin bir bölümü, yanlış yerleştirmesi yüzünden denize düştü. Hollanda sahillerine vuran konteynerdeki ürünler ise birçok vatandaşa bayram ettirdi.
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Almanya'ya ait Borkum Adası açıklarında dev gemiden 270 konteyner denize düştü.
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Fırtına o kadar güçlüydü ki, onlarca konteyner Hollanda açıklarına kadar sürüklendi.
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Akıntıyla Hollanda kıyılarındaki beş adaya gelen konteynerlerde yok yoktu.
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Oyuncaklar, televizyonlar, ayakkabılar, sandalyeler, beyaz eşyalar...
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İşte devasa ekranlı sağlam bir televizyon kapan vatandaşların sevinci..
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İşte bir tane daha..
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Yetkililer, kayıp konteynerlerin üçünde zehirli peroksit maddesinin bulunduğunu söyledi.
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Alman ve Hollandalı sahil güvenlik güçleri halka bu konteynerlerden uzak durmaları çağırısı yaptı.
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Sahildeki kalıntıların temizlenmesi için gönüllüler çalıştı.
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»      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:53 

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