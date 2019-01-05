Deniz Kıyısına Vurdu! Vatandaş Kapmak İçin Yarıştı

1 Almanya'ya ait Borkum Adası'nda, MSC ZOE gemisinin üzerindeki konteynerlerin bir bölümü, yanlış yerleştirmesi yüzünden denize düştü. Hollanda sahillerine vuran konteynerdeki ürünler ise birçok vatandaşa bayram ettirdi.

2 Almanya'ya ait Borkum Adası açıklarında dev gemiden 270 konteyner denize düştü.



3 Fırtına o kadar güçlüydü ki, onlarca konteyner Hollanda açıklarına kadar sürüklendi.

4 Akıntıyla Hollanda kıyılarındaki beş adaya gelen konteynerlerde yok yoktu.

5 Oyuncaklar, televizyonlar, ayakkabılar, sandalyeler, beyaz eşyalar...

6 İşte devasa ekranlı sağlam bir televizyon kapan vatandaşların sevinci..

7 İşte bir tane daha..

8 Yetkililer, kayıp konteynerlerin üçünde zehirli peroksit maddesinin bulunduğunu söyledi.

9 Alman ve Hollandalı sahil güvenlik güçleri halka bu konteynerlerden uzak durmaları çağırısı yaptı.

10 Sahildeki kalıntıların temizlenmesi için gönüllüler çalıştı.

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