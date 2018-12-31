Son Dakika Haberleri: Deniz Uğur, Kendi Yazdığı Tiyatro Oyununda Cesur Sahneleriyle Mest Etti

Deniz Uğur, Kendi Yazdığı Tiyatro Oyununda Cesur Sahneleriyle Mest Etti

47 dakika önce

Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un yazdığı ve oynadığı 'Ve Öyle de Oldu' tiyatro oyununun galası önceki akşam Cihangir'deki 'Sahne Çolpan İlhan'da yapıldı. Uğur'un cüretkar sahnelerinin gözlere de hitap ettiği oyun tüm izleyicilerden tam not aldı.

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Deniz Uğur'un yazdığı, başrolü Emre Koç, Gamze Uçar ve Yiğit Pakmen ile paylaştığı 'Ve Öyle de Oldu' adlı tiyatro oyununun galası önceki akşam Cihangir'deki 'Sahne Çolpan İlhan'da yapıldı.
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Melda Narin Güler'in yönettiği oyun seyircilerden büyük alkış alırken Deniz Uğur'un cüretkar sahneleri dikkat çekti.
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»      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:38 

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