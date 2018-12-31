Deniz Uğur, Kendi Yazdığı Tiyatro Oyununda Cesur Sahneleriyle Mest Etti

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Deniz Uğur'un yazdığı, başrolü Emre Koç, Gamze Uçar ve Yiğit Pakmen ile paylaştığı 'Ve Öyle de Oldu' adlı tiyatro oyununun galası önceki akşam Cihangir'deki 'Sahne Çolpan İlhan'da yapıldı.