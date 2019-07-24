Denizin altında 500 yıllık ürkütücü keşif! 140 metre derinlikte bulundu

1
140 metre derinde bulundu
Baltık Denizi'nin dibinde, 500 yıl önce batmış bir gemi neredeyse hiç zarar görmemiş halde bulundu. Neredeyse bozulmamış durumda olan gemi, arkeologlar tarafından yaklaşık Stokholm'ün 100 metre güneydoğusunda, 140 metre derinlikte konumlanmıştı.
2
Yüzde 99'u sağlam!
Geminin yüzde 99'u sağlam. Direkler hala ayakta ve iki döner silahı ateşleme pozisyonlarında. Bu, silahların "ateşe hazır" konumlarıyla birlikte, geminin daha önce bilinmeyen bir deniz savaşında battığını düşünülüyor.
3
Savaşta batmış olabilir..
Muhtemelen küçük bir İsveçli ya da Danimarkalı tüccar olan gemi, muhtemelen 16. yüzyılın başlarında, 1490 ve 1540 arasındaki bir aşamada inşa edildi. Bu nedenle İsveç'in bağımsızlık savaşı sırasında battığını düşünebiliriz. Gemi ya 1521-1523 yılları arasında Danimarkalı hükümdarlar arasındaki üç yıllık çatışmada ya da 1554-1557 yılları arasındaki Rus-İsveç Savaşı sırasında batmış olabilir.
4
Southampton Üniversitesi'nden bilim adamları da dahil olmak üzere arkeologlardan oluşan bir ekip, Leonardo da Vinci'nin hayattayken denizlere yelken açan bu geminin "büyük arkeolojik ve tarihi öneme sahip" olduğunu söyledi.
5
500 yıllık ama neredeyse dün batmış gibi!
Araştırma uzmanları MMT'nin deniz arkeoloğu Dr. Rodrigo Pacheco-Ruiz şunları söyledi: Neredeyse dün batmış gibi çok ilginç ama direkler yerinde ve gövde sapağlam. Altında ne olduğunu bilmiyoruz, kaç tane güverte olduğunu bilmiyoruz. Mürettebat kimlerdi ve gemi neden battı. Bu düşündüğüm en zor kısım ve daha fazla örnek alana kadar bilmeyeceğimiz bir çok şey var. Çok dramatik bir şekilde batmış gibi görünmüyor. Terk edilmiş ya da mürettabat zarar görmüş olabilir. Geri dönüp, gemi enkazını daha derin inceleyerek kovalamaya başlayabiliriz. Kelimenin tam anlamıyla Baltık'ın tam ortasında. Deniz yatağının düştüğü en derin yer 140 metre idi. Baltık'taki en eski gemi enkazı olduğunu biliyoruz. Bu dönemin dünyasında böyle bir gemi yok. Eski gemilerimiz var ama onlar sadece ahşap ya da metaller. Direk ve çapalarla asla böyle bir gemimiz olmaz.