Denizin altında 500 yıllık ürkütücü keşif! 140 metre derinlikte bulundu

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500 yıllık ama neredeyse dün batmış gibi!

Araştırma uzmanları MMT'nin deniz arkeoloğu Dr. Rodrigo Pacheco-Ruiz şunları söyledi: Neredeyse dün batmış gibi çok ilginç ama direkler yerinde ve gövde sapağlam. Altında ne olduğunu bilmiyoruz, kaç tane güverte olduğunu bilmiyoruz. Mürettebat kimlerdi ve gemi neden battı. Bu düşündüğüm en zor kısım ve daha fazla örnek alana kadar bilmeyeceğimiz bir çok şey var. Çok dramatik bir şekilde batmış gibi görünmüyor. Terk edilmiş ya da mürettabat zarar görmüş olabilir. Geri dönüp, gemi enkazını daha derin inceleyerek kovalamaya başlayabiliriz. Kelimenin tam anlamıyla Baltık'ın tam ortasında. Deniz yatağının düştüğü en derin yer 140 metre idi. Baltık'taki en eski gemi enkazı olduğunu biliyoruz. Bu dönemin dünyasında böyle bir gemi yok. Eski gemilerimiz var ama onlar sadece ahşap ya da metaller. Direk ve çapalarla asla böyle bir gemimiz olmaz.