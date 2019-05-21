Son Dakika Haberleri: Denizli'de Yürekleri Ağza Getiren Kare! Bahçeye Daldı, Kafese Sıkışıp Kaldı

Denizli'de Yürekleri Ağza Getiren Kare! Bahçeye Daldı, Kafese Sıkışıp Kaldı

1 gün önce

Denizli Pamukkale'de yaşanan olayda 1 metrelik yılan, bir evin bahçesindeki kuş kafesine girmek isterken kümesin telleri arasında sıkıştı.

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Pamukkale'de Kervansaray Mahallesi 3099. Sokak'ta evinin bahçesinde bulunan kuş kefesinin tellerinde bir yılanın sıkıştığını fark eden ev sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tellere sıkışan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede yılanı sıkıştığı yerden çıkaran ekipler, daha sonra yılanı doğaya bıraktı.

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Yılan çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, bir itfaiye erinin yılanı elinde tutması görenleri şaşırttı.
Haber Yayın Tarihi : 21.05.2019 02:29 
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