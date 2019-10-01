Son Dakika Haberleri: Deprem profesöründen ezber bozan açıklama: Büyük deprem olmayacak
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Deprem profesöründen ezber bozan açıklama: Büyük deprem olmayacak

1 saat önce

Deprem uzmanlarının çoğu büyük İstanbul depreminin yaklaştığını söylerken ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıklamasıyla ezber bozdu.

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İstanbulluları paniğe sevk eden depremin ardından ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ezber bozan ve eleştirel bir açıklama geldi.
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Akşam'ın haberine göre; Üşümezsoy insanların korkuya sevk edildiğini ifade ederek şunları kaydetti:
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"Silivri çukurundaki stres İstanbul'daki depremin sebebiydi. Bizler büyük kırılmayı Kumburgaz çukurunda bekliyoruz. Burası 40 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre derinliğinde olduğu için en çok 6.5'lik deprem yapar. Yani 7 ya da 7.5'lik deprem yapmaz. Dolayısıyla korkutulan Büyük deprem riski yok."
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Panik yaratılıyor
Panik yaratılıyor
"Amacın halkı eğitmek değil korkutmak olduğu bir ortam yaratıldı. İnsanlarımız korkuya sevk edilerek panik yaratılıyor. Türkiye'nin en büyük sektörlerinden inşaatta dışa satımı dolaylı olarak engelliyorlar. Sıklıkla bir tarih vererek insanlarımızın psikolojisini bozuyorlar. Bilim insanlarımızın bundan vazgeçmesi gerek."



Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:58 
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YORUMLAR (8)
  • muro: aynen katılıyorum. hep insanlara korkuyla hizaya getirtmeye çalışıyorlar. örnegin abd nin ebu garip cezaevinde yaptıkları. örnegin insanlar üzerinde dini kullanmak. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Boz Ayı: Sebebi deprem mi bilmem ama bizim Bahceli (ev) gidici. Belki deprem öncesi yikilir gider. Zaten bir ise yaramiyordu, cok önemli degil. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Hakan: HOCAM BİRİDE ÇIKSIN DESİNKİ 1 AYDA DOĞALGAZA %30 ZAM YAPTIK ELEKTRIĞE 3 AYDA %55 ZAM YAPTIK ,VATANDAŞLARIMIZI BİLEREK EZECEĞİZ DİYE, KUR 1 YILDIR AYNI YERDE YAZIKLAR OLSUN HEPİNİZE Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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