Deprem profesöründen ezber bozan açıklama: Büyük deprem olmayacak

1 İstanbulluları paniğe sevk eden depremin ardından ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ezber bozan ve eleştirel bir açıklama geldi.

2 Akşam'ın haberine göre; Üşümezsoy insanların korkuya sevk edildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

3 "Silivri çukurundaki stres İstanbul'daki depremin sebebiydi. Bizler büyük kırılmayı Kumburgaz çukurunda bekliyoruz. Burası 40 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre derinliğinde olduğu için en çok 6.5'lik deprem yapar. Yani 7 ya da 7.5'lik deprem yapmaz. Dolayısıyla korkutulan Büyük deprem riski yok."