Son Dakika Haberleri: Derin göğüs dekolteli kadın hostesler tarafından uçaktan atıldı!
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Derin göğüs dekolteli kadın hostesler tarafından uçaktan atıldı!

1 saat önce

İspanya Malaga'da derin göğüs dekoltesiyle uçağa binen 31 yaşındaki 2 çocuk annesi Harriet Osborne, uçakta küçük çocukların olması nedeniyle kadın hostes tarafından zorla uçaktan indirildi.

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31 yaşındaki iki çocuk annesi İngiliz kadın Harriet Osborne, İspanya Malaga'da EasyJet hava yollarına ait uçağa bindiği sırada göğüs dekoltesi ve sütyen giymediği için kadın hostes tarafından uçaktan indirildi.
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Uçakta çocukların bulunduğu için bu şekilde uçağa binmesinin uygun olmadığı söylendi.
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Uçağa alınmayan Harriet, bir arkadaşı ile beraber havaalanında yatarak ertesi gün başka bir uçakla evine döndü. Harriet, başka bir uçuş için 149 £ (1000 TL) ödemek zorunda kaldı.
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Harriet olay hakkında şunları söyledi: Mürettebat korkunçtu ve beni ucuz hissettirdi. Hostes tüm uçağın önünde beni uçağa alamayacağını söyledi. 'Benim görevli olduğum uçağa böyle binemezsiniz, üstünüze bir şey giymelisiniz' dedi. Sadece ağladım. İspanyol polisinin bizi sorgulamak için durduğu terminale geri dönmek zorunda kaldık. Onlara neden atıldığımızı söylediğimizde şaşırdılar.
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Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:08 
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