Dertleri Halay Çekerek Unutturan Flash TV'den, Unutulmaz Anlar

1 Ana Haber Bülteni Flash TV'nin bir başka özelliği özgün habercilik anlayışı ve ana haber bültenlerinde her an her şeyin yaşanabilme ihtimali...

2 Cübbeli Ahmet Hoca ile Flash TV Sohbetleri..

3 Gerçek Kesit ve 'Sarı bıyık' tek kelimeyle Flash TV efsanesiydi. Ekranların bağımlılık yapan trajikomik yapımlarındandı.

4 Türk televizyonlarının fenomen karakter fabrikası olan Flash TV'de sayısız isimsiz kahraman, herkesi tanıdığı pek çok sanatçıdan bile daha çok tanınan ekran yıldızı oldu.

5 Yavuz Oymak, Flash Tv'nin efsanelerindendi. Başarılı muhabirsiz Flash TV, Messi'siz Barcelona tadındaydı.

6 Rüyanız Hayrolsun, televizyonların en çılgın rüya tabiri programıydı.

7 Yılbaşı programları Flash Tv'nin efsaneleştiği bir başka alandı. Tüm yıl sadece 1 yıl ileri giderken, Flash TV soluksuz eğlencesiyle adeta 5-10 yıl ilerlemiş gibi eğlendiriyordu.

8 Dilberay'la Kadere Mahkumlar, dünya televizyonları arasında hapishane temalı ilk ve tek program oldu. Dilberay, parmaklıklar ardında şarkılarını söyleyerek zirveye bayrak dikiyor.

9 Ne Çıkarsa Bahtına, televizyonlardaki çöpçatan programları arasında en çok dikkat çekenlerdendi.

10 Nihat Doğan'la Ramazan Özel, Flash Tv'nin süper starı Nihat Doğan da bu programla Flash Tv'de efsaneleşmiş bir isim.

11 Her Cevhere isimli Flash TV programı yetenek programları arasında açık ara en çılgınıydı. Ajdar ve Müslüm performansıyla zirveye çıkmıştı.

12 Nihat Doğan, Flash TV'yle uyuşan isimler arasında başı çekiyordu. öyle ki CHP Genel Başkanı Gürsel Tekin'e bile halay çektirmişti.