Son Dakika Haberleri: Dertleri Halay Çekerek Unutturan Flash TV'den, Unutulmaz Anlar

Dertleri Halay Çekerek Unutturan Flash TV'den, Unutulmaz Anlar

1 gün önce

Ülkemiz insanının psikolojisini, en etkili anti depresanlardan daha iyi toparlayan Flash TV'nin hayatımıza kazandırdığı unutulmaz anlar..

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Ana Haber Bülteni Flash TV'nin bir başka özelliği özgün habercilik anlayışı ve ana haber bültenlerinde her an her şeyin yaşanabilme ihtimali...
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Cübbeli Ahmet Hoca ile Flash TV Sohbetleri..
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Gerçek Kesit ve 'Sarı bıyık' tek kelimeyle Flash TV efsanesiydi. Ekranların bağımlılık yapan trajikomik yapımlarındandı.
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Türk televizyonlarının fenomen karakter fabrikası olan Flash TV'de sayısız isimsiz kahraman, herkesi tanıdığı pek çok sanatçıdan bile daha çok tanınan ekran yıldızı oldu.
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Yavuz Oymak, Flash Tv'nin efsanelerindendi. Başarılı muhabirsiz Flash TV, Messi'siz Barcelona tadındaydı.
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Rüyanız Hayrolsun, televizyonların en çılgın rüya tabiri programıydı.
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Yılbaşı programları Flash Tv'nin efsaneleştiği bir başka alandı. Tüm yıl sadece 1 yıl ileri giderken, Flash TV soluksuz eğlencesiyle adeta 5-10 yıl ilerlemiş gibi eğlendiriyordu.
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Dilberay'la Kadere Mahkumlar, dünya televizyonları arasında hapishane temalı ilk ve tek program oldu. Dilberay, parmaklıklar ardında şarkılarını söyleyerek zirveye bayrak dikiyor.
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Ne Çıkarsa Bahtına, televizyonlardaki çöpçatan programları arasında en çok dikkat çekenlerdendi.
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Nihat Doğan'la Ramazan Özel, Flash Tv'nin süper starı Nihat Doğan da bu programla Flash Tv'de efsaneleşmiş bir isim.
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Her Cevhere isimli Flash TV programı yetenek programları arasında açık ara en çılgınıydı. Ajdar ve Müslüm performansıyla zirveye çıkmıştı.
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Nihat Doğan, Flash TV'yle uyuşan isimler arasında başı çekiyordu. öyle ki CHP Genel Başkanı Gürsel Tekin'e bile halay çektirmişti.
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Eyvah Kocam Mutfakta, Aydın ve Batuhan Piatti kadrosuyla televizyonlardaki yemek programlarına ayrı bir tat ve lezzet getirmişti.

»      Haber Yayın Tarihi : 12.02.2019 09:58 

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YORUMLAR (10)
  • COŞKUN ÇAKIROĞLU: Harbiden en iyi kanal buydu Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır COŞKUN ÇAKIROĞLU: Ne oldu lan eksiciler ahlaksız dizileriniz kadın programı adı altındaki sapıklıkların taraflı haber anlayışına sahip kanallarınızmı iyi yani 0 0 Yayından Kaldır
  • OSMANLI: her biri aynı ağızdan konuşan..ve işi gücü yalan haber olan havuz medyasından bin kat iyidir Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • KALTUN: SAÇMA GİBİ GÖRÜNSEDE ÖZÜNDE İYİ Bİ KANALDI.. ÇOCUKLUĞUMDA SMACKDOWN İZLERDİM İFTAR SAATİ HEP BU KANALI AÇARAK BEKLERDİK DUYGULANDIM Bİ AN. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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