Devletten azalan evlilik oranına akılalmaz çözüm: İzdivaç treni!

1
Bazıları aşkın bir yolculuk olduğunu söyler. İşte o yolculuk gerçek oldu.
2
Çin'de Demiryolu otoritesi ve Komünist Gençlik Birliği tarafından benzersiz bir kısmet bulma organizasyonu düzenlendi.
3
Çin'de kadın ve erkek nüfus arasında giderek açılan fark erkeklerin eş bulmasını zorlaştırıyor. Bu sebeple devlet, bekar olan gençlerin kendilerine evlenecek partner bulmasını kolaylaştırmak için bir gece 2 gün süren tren yolculuğuna çıkardı.
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3 yıldır düzenleniyor
10 vagonlu olan ve ismi Love-Pursuit Train olan tren 3 yıl önce, ülkede sayıları yaklaşık 200 milyon olan bekarların eş bulmaları için özel tasarlandı.
5
Şimdiye kadar 10 çift evlendi!
Şimdiye kadar yaklaşık 3000 kişinin bir gece, iki gün seyahat ettiği trende şu ana kadar tanışan 10 çift evlendi.
6
Yüzlerce kişi hayat arkadaşını bulmak için trene bindi!
"Love-Pursuit Train" isimli tren geçen hafta, iki gün bir gece süren yolculukta yüzlerce insanı aldı.
7
Tamamen duygusal
Bu tren yolculuğu sırasında cinsel ilişki gibi yakınlaşmalar yok. Eğlenceli aktiviteler, oyunlar düzenleniyor; yolcuların birbirlerini daha iyi tanımaları ve vakit geçirmeleri sağlanıyor.
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Trende bulunan gençler son durak olan şelale önünde, toplu olarak yemek yiyor.