Devletten azalan evlilik oranına akılalmaz çözüm: İzdivaç treni!

1 Bazıları aşkın bir yolculuk olduğunu söyler. İşte o yolculuk gerçek oldu.

2 Çin'de Demiryolu otoritesi ve Komünist Gençlik Birliği tarafından benzersiz bir kısmet bulma organizasyonu düzenlendi.

3 Çin'de kadın ve erkek nüfus arasında giderek açılan fark erkeklerin eş bulmasını zorlaştırıyor. Bu sebeple devlet, bekar olan gençlerin kendilerine evlenecek partner bulmasını kolaylaştırmak için bir gece 2 gün süren tren yolculuğuna çıkardı.

4 3 yıldır düzenleniyor 10 vagonlu olan ve ismi Love-Pursuit Train olan tren 3 yıl önce, ülkede sayıları yaklaşık 200 milyon olan bekarların eş bulmaları için özel tasarlandı.

5 Şimdiye kadar 10 çift evlendi! Şimdiye kadar yaklaşık 3000 kişinin bir gece, iki gün seyahat ettiği trende şu ana kadar tanışan 10 çift evlendi.

6 Yüzlerce kişi hayat arkadaşını bulmak için trene bindi! "Love-Pursuit Train" isimli tren geçen hafta, iki gün bir gece süren yolculukta yüzlerce insanı aldı.

7 Tamamen duygusal Bu tren yolculuğu sırasında cinsel ilişki gibi yakınlaşmalar yok. Eğlenceli aktiviteler, oyunlar düzenleniyor; yolcuların birbirlerini daha iyi tanımaları ve vakit geçirmeleri sağlanıyor.

8 Trende bulunan gençler son durak olan şelale önünde, toplu olarak yemek yiyor.