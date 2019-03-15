Dikkat! Her Gün Tüketiyoruz ama Siyanür İçeriyor

1 İnsan vücudu aslında tuza hiç ihtiyaç duymaz. Çünkü tuzda bulunan temel mineral sodyum; meyve, sebze ve süt – yoğurt – peynir gibi süt ürünlerinde de yer alır. Bu nedenle vücutta tuz ihtiyacı oluşmaz. Yani tuz kullanımının asıl nedeni damak lezzetinin tuza alışkın olması ve tüm yemeklerde aynı lezzeti aramasıdır. Oysa aşırı tuz kullanımı vücut sağlığı açısından bazı riskler oluşturabilir. Fazla tuz kullanımı böbreklerin solüt yükünü artırabilir, tansiyonu yükseltebilir ve damar sertleşmesinin yaşanmasına neden olabilir. Bu sebeple sofra tuzu tüketimi sınırlandırılmalıdır. Tuzu süzemediği içinse bebeklere 1 yaşına kadar hiç tuz verilmemeli.

2 Piyasadaki tuzlar siyanür içeriyor! Raflarda satılan tuzlarda topaklanma problemi yaşanmaması için içeriğine potasyum ferrosiyanür (E 536), sodyum ferrosiyanür (E 535) ve kalsiyum ferrosiyanür (E 538) gibi katkı maddeleri eklenir. Bu maddelerde de bir miktar siyanür bulunur. Tuzlara dahil edilen bu katkı maddelerin miktarını Türk Gıda Kodeksi belirler. Bilinir markalar bu konuda daha hassas olsalar da tuzun tüketim miktarı büyük önem taşır. Çünkü aşırı tuz kullanımı katkı maddelerinin de fazlaca alınımını, dolayısıyla zehirleyici etkileri de beraberinde getirecektir. Tuzlarda çok yüksek miktarlarda siyanür kullanılmaz ancak yine de az az ve süreli bu katkıyı almak vücudu zehirleyebilir.

3 Doğal tuz tercih edin! Tuz tüketiminde alınabilecek bazı önlemler vardır. Özellikle sanayi tipi tuzlar alınırken mutlaka etiketi okunmalı ve katkı maddeleri varsa alınmamalı. Diğer yandan doğal tuzlar her zaman öncelikli olarak tercih edilmeli. Doğal tuzlar evde öğütülerek kullanılabilir. Doğal tuzlar daha serttir ancak sağlık açısından doğal tuzlar tercih edilmeli. Bir diğer alternatif de tuz kullanımını sınırlamaktır. Tuzu azaltmak sağlık için de önemli bir adım olarak düşünülmeli. Bedenin tuza ihtiyacı olmadığı düşünülürse tüketimi hiçbir zaman zorunlu hale gelmez.