Son Dakika Haberleri: Diri diri yakılan köpekler için binlerce hayvansever ayakta! Korkunç festivale tepkiler çığ gibi büyüyor
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Diri diri yakılan köpekler için binlerce hayvansever ayakta! Korkunç festivale tepkiler çığ gibi büyüyor

2 saat önce

Her yıl Çin'de düzenlenen ve onlarca hayvanın acımasızca katledildiği köpek eti festivaline, bu yıl da tepkiler çığ gibi büyüyor. Güney Koreli hayvan aktivistleri, binlerce köpeğin diri diri yakıldığı korkunç festival için protesto gösterisi düzenledi.

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Her yıl Çin'in Yulin eyaletinde gerçekleşen köpek eti festivaline, dünyanın dört bir yanından tepki yağıyor. Köpek yahnisi ve liçi meyvesinin yendiği korkunç festivalde, her yıl binlerce köpek diri diri yakılarak yeniliyor.

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Yerel yönetim, bu acımasız organizasyonun destekçisi olmadığını, festivalin özel firmaların desteğiyle devam ettiğini söylese de, açıklamaları hayvanseverler tarafından ikna edici bulunmuyor.
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Aralarında ünlü oyuncu Kim Basinger'ın da bulunduğu bir grup, Güney Kore'de bu vahşi organizasyonun önüne geçmek için ölü köpek heykelleriyle protesto gösterisi düzenledi.
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'Hayvanlar İçin Son Şans' derneği, ''Köpek eti festivali sona ermeden önce kaç kişi daha ölmek zorunda?'' yazılı pankartlar taşıdı.
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ABD'li aktris Kim Basinger, geçen yıl yine Güney Kore'nin Los Angeles'daki konsolosluğu önünde ''Gezegendeki bu zulmü sonlandırın" çağrısında bulunmuştu.
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Kore Köpek Eti Birliği üyeleri ise hayvanseverler tarafından düzenlenen protesto gösterisi esnasında, dalga geçercesine köpek eti yemeyi sürdürdü.
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Köpek eti festivalinde her yıl bir milyonun üzerinde köpek diri diri yakılarak köpek eti severlerin beğenisine sunuluyor.
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Güney Kore'de halen faaliyet gösteren yaklaşık 17.000 köpek çiftliği bulunuyor ve yasak olmasına rağmen, köpek kesimhanelerine lisans veriliyor.
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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:07 
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YORUMLAR (10)
  • Canan T.: Kanser derdi olsun içlerine yedikleri her zerre!!!!! Yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz tüm dünyada milyonlarca hayvan sever olarak ama önüne geçemiyoruz! Lanet olsun! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • süslü: siz nasıl bir insan türüsünüz dünya toplumunun onca yenebilen ve helal kılınan hayvanlar dururken köpek nedir yaaa iğrençsiniz...hatta insan bile değilsiniz siz yazıklar olsun... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • açtırmayın şemsiyeyi: çok kötü bir gelenek ama dine bağlamayın. dine bağlarsanız tavuk gibi insan kesen müslümanları önce ayıklayın, cezalandırın. ne mutlu ki DEİSTİM ne köpek yakıyor ne insan kesiyor nede bayanlara baskı yapıyorum. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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