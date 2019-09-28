Diriliş Ertuğrul'u tahtından etti! Mucize Doktor reytingleri altüst etti

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Yayınlandığı ilk günden beri izleyicilerin kalbine dokunan Mucize Doktor rekora doymuyor. The Good Doctor uyarlamasıyla bir anda tüm Türkiye'nin gündemine oturan Mucize Doktor, 3. bölümüyle de izleyenlerini ekran başına kilitledi.
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Öyle ki dizinin Perşembe günü yayınlanan 3. bölümü, kırılması zor bir rekora adını yazdırdı.
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Mucize Doktor, yayınlanan son bölümüyle AB'de 46.35 share, ABC1'de ise 42.79 share alarak TNS sisteminde ölçülen diziler arasındaki en yüksek share rekorunun yeni sahibi oldu.
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Rekorun eski sahibi Diriliş Ertuğrul'du..
Rekorun önceki sahibi 20 Aralık 2017'de yayınlanan 99. bölümüyle AB'de 43.28, ABC1'de 40.40 share alan 'Diriliş: Ertuğrul'du.
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Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder ve Murat Aygen'in paylaştığı yapım, yeni bölümleriyle her Perşembe 20.00'de Fox TV'de yayınlanıyor.