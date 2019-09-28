Son Dakika Haberleri: Diriliş Ertuğrul'u tahtından etti! Mucize Doktor reytingleri altüst etti
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Diriliş Ertuğrul'u tahtından etti! Mucize Doktor reytingleri altüst etti

1 saat önce

Yayınlandığı günden bu yana reytinglerde zirveye yerleşen Mucize Doktor, Diriliş Ertuğrul'a ait bir rekoru da kırdı.

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Yayınlandığı ilk günden beri izleyicilerin kalbine dokunan Mucize Doktor rekora doymuyor. The Good Doctor uyarlamasıyla bir anda tüm Türkiye'nin gündemine oturan Mucize Doktor, 3. bölümüyle de izleyenlerini ekran başına kilitledi.
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Öyle ki dizinin Perşembe günü yayınlanan 3. bölümü, kırılması zor bir rekora adını yazdırdı.
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Mucize Doktor, yayınlanan son bölümüyle AB'de 46.35 share, ABC1'de ise 42.79 share alarak TNS sisteminde ölçülen diziler arasındaki en yüksek share rekorunun yeni sahibi oldu.
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Rekorun eski sahibi Diriliş Ertuğrul'du..
Rekorun eski sahibi Diriliş Ertuğruldu..
Rekorun önceki sahibi 20 Aralık 2017'de yayınlanan 99. bölümüyle AB'de 43.28, ABC1'de 40.40 share alan 'Diriliş: Ertuğrul'du.
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Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder ve Murat Aygen'in paylaştığı yapım, yeni bölümleriyle her Perşembe 20.00'de Fox TV'de yayınlanıyor.



Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:01 
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YORUMLAR (6)
  • Magazin Dünyası: Engin ALTAN son ahvali ile gerçekte milletimizin iç yüzünün aslında ne olduğunu böylece kanıtladı. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Bcandan: Millet izleyecek bir şey bulamadığı için ne yapsın bari bunu izleyelim deyip vakit öldürüyor. Diriliş o rekora imza attığında rakiplerinin çok güçlü yapımları vardı Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • acaba: acaba tarihi doğrumu anlatıyorlar,mucize gerçek bir hikayeden alınmıştır ama muhteşem ötesi bir film tebrik ederim Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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