Dişinizi 3 Dakika Bu Karışımla Fırçalayın Sonuca İnanamayacaksınız!

Sigara, kahve gibi etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan diş lekelerine sahipseniz; Bir tablet aktif kömür ile bir miktar suyu karıştırın.

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AKTİF KÖMÜR NEDİR?

Aktif kömür, karbonlaştırılmış hindistan cevizi kabukları, turba, petrol kok kömürü, maden kömürü, zeytin çekirdekleri veya talaş ile yapılan ince siyah bir tozdur. Kömür çok yüksek sıcaklıklarda işlenerek "aktive" edilir. Yüksek sıcaklık, iç yapısını değiştirerek gözeneklerinin boyutunu küçültür ve yüzey alanını arttırır. Bu normal kömürden daha gözenekli bir odun kömürü ile sonuçlanır. Aktif kömür, mangal kömürü ile karıştırılmamalıdır. Her ikisi de aynı temel malzemeden yapılsa da, mangal kömürü yüksek sıcaklıklarda "aktive edilmemiştir".