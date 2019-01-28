Gelecek Çok Yakın! Bir Bebek Tasarlandı ve Tüm Dünya Şaşkın!

1 Ölümsüzlük ve daha fazlasına sahip olmayı amaçlayan bilim için bebek tasarlamak, geleceğe gitmek, marsa gitmek her zaman şimdi olacak bir şey gibi gelmemişti. Oysa gelecek göründüğünden daha yakın! ölümsüzlük bulunmadı ama hep dile getirilen dna ile oynama gerçek oldu.

2 Bundan daha 66 yıl önce gen dizilimini öğrenen insanoğlu hızlı bir atılım yaptı ve genetik bilimi ile hastalıkları yetişkin bir insanda yok etmek için deney yaptı.

3 Bir sonraki aşamada neden sadece yetişkin bir insanın hastalıklarını çözmekle kalalım diyen bilim adamları yeni bir adımla genetiği ile oynayarak daha güçlü veya daha zeki olacağımız deneylerle uğraştılar.

4 İki fare üzerinde denenen bu yöntemde genetiği ile oynanmış fare diğerine oranla daha hızlı ve daha uzun süre koştu. Bu yolda üç insanın hayatını kaybettiği bilgisini de verdikten sonra gelelim şu an hangi aşamada olduğumuza...

5 Genetikle oynama şuanda 25 ülkede yasak. Ama tahmin edersiniz bu 25 ülkenin içinde ABD ve Çin yok. Bu ülke tüm hızıyla genetik çalışmalarına devam ediyor. Ve genetikle ilgili haberimizde Çin'den

6 Çin'de bir bilim adamı bir bebeğin genleri ile oynayarak hayatı boyunca HIV (AIDS hastalığına sebep olan) virüsü kapmasını imkansız hale getirdi. Yani hayatı boyunca asla AIDS hastası olmayacak.

7 Tabi hükumete haber verilmeden yapılan bu deneyi tüm gururla dünyaya duyurduğunda Çin Hükumeti bu durumdan rahatsız oldu ve bilim adamını tutukladı. Ama bu adım kesinle diğer bilim adamları için sonuna kadar açılmış bir kapı.

8 Tüm dünyanın haberi duyması ile çığır açıcı bir çağın ayak sesleri söylemleri her yeri sardı. Ancak bu durumdan memnun olanlar kadar etik olmadığını düşünenler de mevcut.

9 Hem daha GDO'nun zararlarını atlatamayan bir dünya için fazla sansasyonel olacağı hem de yol açacağı zararları göz ardı edilemeyeceği düşünülüyor. Ki bu durumu ölmeden önce dile getiren isimlerden biri Stephen Hawking...

10 Böyle bir şeyi öngören ismin ise doğuştan gelen hastalıklardan dolayı hayata bir sıfır yenik başlayan biri olması ise oldukça ironik. Yaygınca söylenen genel kanı ise bu durumun zaten dünyada var olan eşitsizliğe bir yenisinin ekleneceğidir. Daha varlıklı insanların tasarladığı daha güçlü, daha zengin ve daha güzel/yakışıklı çoçukları ve yoksul kesimin çocukları...

11 Tabi bu durumun insanlığın ilerlemesi için kesinlikle devam etmesi gereken bir süreç olduğu ve gelecekte insanlığı muazzam yerlere ulaştıracağını düşünenler de azımsanacak kadar az değil. Zira etik onların için göreceli.