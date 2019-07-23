Mucize tohum! Diz ağrılarından, tümöre; ölüm hariç her derde deva!

1 Bamya tohumunda bulunan lif, vücutta bağırsak ve midenin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.

2 İleride gelişebilecek olan tümör hücrelerine karşı koruyucu olduğu düşünülüyor. Kolon kanserini önlediği yönünde bilimsel çalışmalar yapılıyor.

3 Karaciğer ve böbrek hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunuyor.

4 İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

5 Özellikle diz ağrısı, dizde sıvı kaybı, kireçlenme ve menisküs gibi dizle ilgili rahatsızlıkların tedavisinde doğal fitoterapik bir bitki olarak değerlendiriliyor.

6 Vücutta kolesterolü dengeleyici özellik taşıyor.

7 Bamya tohumunun içeriğindeki prosiyanidin, kateşin, epikateşin ve kuersetin gibi antioksidanlar diyabetin önlenmesinde etkili bulunuyor.

8 Kahve gibi çekilip kavrulduktan sonra kahve gibi pişirilip içildiğinde astım ve bronşit gibi akciğer hastalıklarının tedavisine katkı sağlıyor.

9 İçeriğindeki K vitamini sayesinde kanın pıhtılaşmasına yardımcı oluyor.

10 Düzenli olarak bamya tohumu tüketmek; reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıklarının önüne geçilmesine destek olarak midenin sindirimini kolaylaştırıyor.

11 Yüksek posa içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi veriyor ve zayıflamaya yardımcı bir besin olarak değerlendiriliyor.

12 Yapılan deneylerde bamya tohumu özlerinin farelerin kan akışında antioksidan, anti-stres etkisine sahip olduğuna dair kanıtlar bulunuyor. Bamya tohumu özü stres düzeylerini yönetmeye ve ruh sağlığının iyi olmasına katkı sağlıyor.

13 Bamya Güveci: Her türlü et veya sebze güveçlerinize bamya tohumu ekleyerek hem sağlıklı yemekler yiyebilir hem de kolaylıkla doyabilirsiniz.

14 Çorbalarda Bamya Tohumu: Çorbalarınıza bamyanın sadece tohumlarını veya küçük dilimlerini ekleyerek daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

15 Bamya suyu nasıl tüketilir? Bamya Suyu: Bamyanın suyunu bir gece beklettikten sonra ertesi gün bolca kaynatıp sonrasında ılık olarak içebilirsiniz.